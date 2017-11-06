重温稿-台湾货币市场：整体资金宽松拆款利率不变，短票及RP利率大致持稳

* 资金持续宽松，拆款利率不变 * 两大银行对票券一周均在0.36% * 缺口较小，短票利率变化不大 * 债券RP市场资金多，交易平顺 记者 罗两莎 路透台北11月3日 - 台湾银行间短率周五不变。资金调度人士说，因整体市场资金续呈 宽松状态，拆款市场需求不强；今天两大银行对票券商一周拆款利率均持平于上日0.36%原 水准。 他们表示，今天是旬底，市场上钱非常多，拆款到期仅少量续做，由于资金无处去，不 少银行一早即排队等待央行回收资金。 〞今天利率就没有再调了，对票券商一周在0.36%，银行在0.26-0.29%。〞一大型银行 资调人员说，〞需求不大，到期的有被还掉一些。〞 票券商方面，他们指出，由于市场两大金主一周拆款利率都开在0.36%，拆款因而大多 拆在该水准，但也有部分民营银行提供较低利的资金，利率介于0.32-0.35%间。 本地时间17:57 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.172 30.186 台湾加权股价指数<.TWII 10,800.77 10,788.51 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.260% 0.170-0.260% --一周拆款利率区间 0.173-0.360% 0.170-0.370% --两周拆款利率区间 0.270-0.370% 0.210-0.370% **短票利率大致持稳** 短票方面，票券商交易员说，因市场资金很松，加上发行量不大，资金缺口较小，利率 亦无大变化。 〞钱很多，缺口小，今天月内和跨月都有做到0.37%。〞一大型票券商交易员说。 今日票券商与银行间承作30天短票利率主要成交在0.37-0.38%，上日在0.37-0.385%。 月内在0.36-0.37%，上日则在0.35-0.36%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%，区间在0.35-0.385% ，成交63.53亿台币；前日加权平均利率在0.377%，区间在0.36-0.39%，成交40.63亿台币。 台湾央行周五发行2,391.5亿台币定存单，发行余额减988.5亿台币。 下周到期定存单金额共2兆649亿台币；分别为周一7亿、周二4,213亿、周三4,377.50亿 、周四8,013.80亿和周五4,037.70亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备503亿台币，累计至周日超额准备1兆2,79 3亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,055亿台币。 **债券RP交易平顺** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均称，今天寿险和投信进出虽较频繁 ，惟整体资金宽松，交易相当平顺。 〞钱很多，虽然有些基金赎回，但利率没变。〞一大型证券商交易员说，〞券不多，交 易平顺。〞 周五摩根大通发行1.92亿美元国际债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平于上日水准，公债RP利率主要在0. 30-0.31%；公司债RP利率在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率微幅波动，极短天期利率在0.22-0.23%；一周以 上公债RP利率区间在0.26-0.28%，上日在0.26-0.29%，跨月在0.31%；而一周以上公司债RP 利率区间在0.29-0.33%，上日则在0.29-0.30%。（完） (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)