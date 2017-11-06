重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月30日-11月3日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周升0.37%。本周市场对美联储议息会议和联储主席人选反应平淡，欧洲市场变动也仅让美元指数轻微调整，但月末人民币流动性紧张，以及月初季节性因素令市场结汇增加，大幅提振人民币；而后半周逢低购汇客盘涌出又令人民币涨幅收窄。预计近期人民币维持宽幅波动，并主要受客盘力量驱动。

公开市场操作:

--中国央行当周通过公开市场逆回购，以及提前释放MLF将续做动向，助缓10月末再度吃紧的资金面。周五进行的4,040亿人民币MLF规模超过全月到期量，单周实现全口径净投放。业内人士称，11月美联储按兵不动，中国货币政策也暂缺触动因素，短期内政策预期维持稳定。

另外，此前央行已宣布将自明年起实施定向降准，稳健中性基调下再普降法定存款准备金率和调整基准利率的可能微乎其微。下一步可关注若12月FED加息，中国在公开市场逆回购利率等方面是否会跟进。

债市:

--中国银行间债市本周整体呈现弱势格局。周一因多重利空因素发酵导致恐慌情绪加剧，现券期货联袂下跌，10年国债期货创逾10个月单日最大跌幅，10年国债收益率亦上探三年新高；此后市场虽稍有回温，但周四开始现券再度震荡走软，央行周五虽超额续做当月到期MLF，但对市场影响不大，现券人气依然在恢复途中，而且对监管和基本面的担忧继续压制市场，整体情绪依然不高。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周波动有限，因月末部分以票据业务填充信贷规模的收票需求，抵消资金紧张对转贴价格的推升压力，一年期国有和股份制银行电票成交价格最新在年息4.38%左右，与上周相去不远。

交易员称，目前转入月初，不论资金面和信贷规模都相对稳定，大行收票价格也变化不大，缺少刺激因素的票据市场，短期内有望以震荡盘整为主。

股市:

--中国股市沪综指当周震荡下挫，收创逾一个月新低。股指此前在突破3,400点后，量能始终未能得到有效的配合，上攻力度不足，且临近年底资金面趋紧，白酒、家电等热点板块个股估值水平处于历史高位，部分资金离场观望心态渐浓，导致大盘获利套现压力加大。（完） (整理 李宏薇/张晓翀/孙琦子/侯向明; 审校 林高丽)