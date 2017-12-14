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重发-《全球汇市》美元维持疲态，之前美联储一如预期加息
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#亚洲
December 14, 2017 / 12:54 AM / 2 days ago

重发-《全球汇市》美元维持疲态，之前美联储一如预期加息

2 分钟阅读

 (重发以对齐表格)
    * 美联储加息，利率政策前景预期保持不变
    * 核心消费者物价升势减缓

    路透新加坡12月14日 - 美元周四在亚洲盘初维持疲态；之前在美联储一如预期升息，
并对未来几年利率政策预期维持不变后，美元挫跌。
    
    美元指数      持稳报93.444，之前在美联储政策声明宣布后下跌，周三跌幅为0.7%。
    
    美联储周三一如预期将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%。
    
    美联储还预计在长期利率水平达到2.8%之前，2018年和2019年每年升息三次。这与上次
9月会议上的预估一致。            
    
    美联储官员在最新展望中上调了对未来几年的经济增长预估，并下调了失业率预估，承
认经济在2017年获得动能。
    
    交易员和分析师表示，由于美联储维持利率预估不变，而非上调预估，因此美元在美联
储政策声明公布后承压。

    新加坡Oanda亚太区交易主管Stephen Innes表示，此前一些市场参与者一直在猜测，美
联储可能把明年的升息次数预期提高至四次。

    “从市场的角度来看，任何倾向这种观点的人都基本上夺门而逃了，”Innes说，指美
联储会议后美元下跌。

    美元兑日圆      涨0.2%，至112.76。周三下滑0.9%，从周二的四周高点113.75回落。

    欧元兑美元      小涨0.1%至1.1830，周三上涨0.7%。
    
    美元周三走软，此前公布的美国核心消费者价格指数(CPI)显示通胀放缓，加剧了有关
美联储明年或无法多次加息的担忧。

    三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，对于美国减税等税改措施取得进展的
期望，可能暂时支撑美元。
    
    Ino补充说，美元兑日圆目前在200日移动均线位置(111.65日圆)寻获支撑。

    美国国会的共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整体计划进行最终表
决铺平了道路。这项立法将把美国企业税率降至21%，并调降富裕人群的税率。            
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1837  1.1825  +0.10 +12.59  1.0513
    美元/日圆                   112.75  112.53  +0.20  -3.53  116.87
    欧元/日圆                   133.47  133.08  +0.29  +8.39  123.14
    美元/瑞郎                   0.9852  0.9854  -0.02  -3.20  1.0178
    英镑/美元                   1.3419  1.3418  +0.01  +8.78  1.2336
    美元/加元                   1.2808  1.2813  -0.04  -4.63  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6084  6.6126  -0.06  -5.22  6.9726
    澳元/美元                   0.7666  0.7636  +0.39  +6.25  0.7215
    新西兰元/美元               0.7011  0.7021  -0.14  +1.01  0.6941
    澳元/日圆                   86.450  85.940  +0.59  +2.53  84.320
    新西兰元/日圆               79.070  79.030  +0.05  -2.59  81.170
    英镑/日圆                   151.31  151.00  +0.21  +5.06  144.02
    澳元/新西兰元               1.0932  1.0868  +0.59  +5.29  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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