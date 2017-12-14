重发-《全球汇市》美元维持疲态，之前美联储一如预期加息

(重发以对齐表格) * 美联储加息，利率政策前景预期保持不变 * 核心消费者物价升势减缓 路透新加坡12月14日 - 美元周四在亚洲盘初维持疲态；之前在美联储一如预期升息， 并对未来几年利率政策预期维持不变后，美元挫跌。 美元指数 持稳报93.444，之前在美联储政策声明宣布后下跌，周三跌幅为0.7%。 美联储周三一如预期将联邦基金利率目标区间上调至1.25-1.50%。 美联储还预计在长期利率水平达到2.8%之前，2018年和2019年每年升息三次。这与上次 9月会议上的预估一致。 美联储官员在最新展望中上调了对未来几年的经济增长预估，并下调了失业率预估，承 认经济在2017年获得动能。 交易员和分析师表示，由于美联储维持利率预估不变，而非上调预估，因此美元在美联 储政策声明公布后承压。 新加坡Oanda亚太区交易主管Stephen Innes表示，此前一些市场参与者一直在猜测，美 联储可能把明年的升息次数预期提高至四次。 “从市场的角度来看，任何倾向这种观点的人都基本上夺门而逃了，”Innes说，指美 联储会议后美元下跌。 美元兑日圆 涨0.2%，至112.76。周三下滑0.9%，从周二的四周高点113.75回落。 欧元兑美元 小涨0.1%至1.1830，周三上涨0.7%。 美元周三走软，此前公布的美国核心消费者价格指数(CPI)显示通胀放缓，加剧了有关 美联储明年或无法多次加息的担忧。 三菱东京日联银行驻新加坡分析师Teppei Ino称，对于美国减税等税改措施取得进展的 期望，可能暂时支撑美元。 Ino补充说，美元兑日圆目前在200日移动均线位置(111.65日圆)寻获支撑。 美国国会的共和党议员周三就最终的税改立法达成一致，为下周对整体计划进行最终表 决铺平了道路。这项立法将把美国企业税率降至21%，并调降富裕人群的税率。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1837 1.1825 +0.10 +12.59 1.0513 美元/日圆 112.75 112.53 +0.20 -3.53 116.87 欧元/日圆 133.47 133.08 +0.29 +8.39 123.14 美元/瑞郎 0.9852 0.9854 -0.02 -3.20 1.0178 英镑/美元 1.3419 1.3418 +0.01 +8.78 1.2336 美元/加元 1.2808 1.2813 -0.04 -4.63 1.3430 美元/离岸人民币 6.6084 6.6126 -0.06 -5.22 6.9726 澳元/美元 0.7666 0.7636 +0.39 +6.25 0.7215 新西兰元/美元 0.7011 0.7021 -0.14 +1.01 0.6941 澳元/日圆 86.450 85.940 +0.59 +2.53 84.320 新西兰元/日圆 79.070 79.030 +0.05 -2.59 81.170 英镑/日圆 151.31 151.00 +0.21 +5.06 144.02 澳元/新西兰元 1.0932 1.0868 +0.59 +5.29 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)