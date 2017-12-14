更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点，FED加息后美元回落市场交投活跃

* 人民币收涨逾百点，日内波幅不大 * 中间价大涨近220点至半个月新高 * 市场充分预期美联储加息，总体影响有限 * 公开市场利率跟进小涨体现呵护市场态度 * 外汇占款连三个月增加，提振人民币信心 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月14日 - 人民币兑美元即期周四收涨逾百点，中间价则大 涨近220点至半个月新高。交易员指出，美联储加息已被充分预期，美元指数大幅回落提振 中间价，而人民币高开后逢低购汇需求顺势入场限制了汇价反弹空间；午后结汇亦有增加， 市场交投活跃，成交量明显放大。 他们并表示，美联储仍处于加息周期，预计美指亦缺乏趋势性跌势；而中国央行小幅上 调公开市场利率也体现了呵护市场的态度，本次加息总体影响较为有限。午后公布的央行外 汇占款连三月增加，也提振了市场对人民币的信心。 “之前大家都在等美联储加息的消息，出来之后大家就踏实去操作，交易相对活跃一些 。”一中资行交易员称，“今天人民币涨得也不少，我们的结汇挺多的。” 他并表示，外汇占款连续三个月正增长，也能反映出这几个月结汇在增加，对人民币的 信心有一定提振。 “市场（对美联储加息）早有预期，而且价格是在比较合理均衡的位置，有购汇需求的 肯定不会捂着的。”另一中资行交易员称。 招商银行资管部高级分析师刘东亮认为，人民币汇率短线波动可能会受到一定压力，但 在中国经济L型探底逐步完成，且中美保持合理利差的背景下，预计人民币汇率仍将以宽幅 震荡为主，不会出现趋势性的贬值或升值走势。 而中信证券债券研究团队最新观点称，“此次央行跟随美联储加息有助于稳定中美长短 端利差，保持人民币汇率水平相对稳定，...央行此次跟随上调政策理论也是向海外投资者 传达警示信号，不要恶意做空人民币。” 全球汇市方面，美元周四保持守势。之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期升 息，对未来几年的利率展望维持不变，随后美元挫跌。 美国最新加息消息落地后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作， 中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期ML F操作，利率也上调5bp至3.25%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6088 6.6203 0.17% FXS> 中间价 6.6033 6.6251 0.33% 成交额<CNYSPTVOL=C 288.44亿美元 225.75亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 75 日低6.6115 日高6.60 4 今年以来升贬幅度 5.16% 2005年汇改以来升贬 25.23% 幅度 一年期美元/人民币 1078 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.61 6.6148 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7645 6.767 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6108元 ；人民币兑欧元、日圆和英镑 的参考汇率分别为7.8129元、5.8631元和8.8763元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)