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更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点，FED加息后美元回落市场交投活跃
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#亚洲
December 14, 2017 / 9:10 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收涨逾百点，FED加息后美元回落市场交投活跃

3 分钟阅读

    * 人民币收涨逾百点，日内波幅不大
    * 中间价大涨近220点至半个月新高
    * 市场充分预期美联储加息，总体影响有限
    * 公开市场利率跟进小涨体现呵护市场态度
    * 外汇占款连三个月增加，提振人民币信心

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月14日 - 人民币兑美元即期周四收涨逾百点，中间价则大
涨近220点至半个月新高。交易员指出，美联储加息已被充分预期，美元指数大幅回落提振
中间价，而人民币高开后逢低购汇需求顺势入场限制了汇价反弹空间；午后结汇亦有增加，
市场交投活跃，成交量明显放大。
    
    他们并表示，美联储仍处于加息周期，预计美指亦缺乏趋势性跌势；而中国央行小幅上
调公开市场利率也体现了呵护市场的态度，本次加息总体影响较为有限。午后公布的央行外
汇占款连三月增加，也提振了市场对人民币的信心。
    
    “之前大家都在等美联储加息的消息，出来之后大家就踏实去操作，交易相对活跃一些
。”一中资行交易员称，“今天人民币涨得也不少，我们的结汇挺多的。”
    
    他并表示，外汇占款连续三个月正增长，也能反映出这几个月结汇在增加，对人民币的
信心有一定提振。
    
    “市场（对美联储加息）早有预期，而且价格是在比较合理均衡的位置，有购汇需求的
肯定不会捂着的。”另一中资行交易员称。
  
    招商银行资管部高级分析师刘东亮认为，人民币汇率短线波动可能会受到一定压力，但
在中国经济L型探底逐步完成，且中美保持合理利差的背景下，预计人民币汇率仍将以宽幅
震荡为主，不会出现趋势性的贬值或升值走势。
    
    而中信证券债券研究团队最新观点称，“此次央行跟随美联储加息有助于稳定中美长短
端利差，保持人民币汇率水平相对稳定，...央行此次跟随上调政策理论也是向海外投资者
传达警示信号，不要恶意做空人民币。”
    
    全球汇市方面，美元周四保持守势。之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如预期升
息，对未来几年的利率展望维持不变，随后美元挫跌。
   
    美国最新加息消息落地后，中国央行周四公告，今日进行的七天和28天期逆回购操作，
中标利率均上调5个基点(bp)至2.50%和2.80%。另外，同时进行的2,880亿元人民币一年期ML
F操作，利率也上调5bp至3.25%。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美       今日           上日         升贬
 元                                                 
 即期成交价格<CNY=C      6.6088         6.6203       0.17%
               FXS>                                 
   中间价                6.6033         6.6251       0.33%
 成交额<CNYSPTVOL=C   288.44亿美元   225.75亿美元       
               FXT>                                 
 日内波动幅度(pips)        75         日低6.6115    日高6.60
                                                       4
   今年以来升贬幅度                                    5.16%
 2005年汇改以来升贬                                   25.23%
               幅度                                 
  一年期美元/人民币            1078                         
               掉期                                 
                                                    
                                                        
 离岸人民币市场           今日           上日               
   CNH即期                6.61          6.6148              
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.7645          6.767              
              OR=>                                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6108元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.8129元、5.8631元和8.8763元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽/曾祥进)

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