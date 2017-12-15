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重温稿--台湾货币市场：部分银行开跨月短率稳中略升，大行明起调升短票利率
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#亚洲
December 15, 2017 / 12:01 AM / 2 days ago

重温稿--台湾货币市场：部分银行开跨月短率稳中略升，大行明起调升短票利率

3 分钟阅读

    * 美FED升息，银行间短率稳中略升
    * 一大型银行今起开始提供跨月资金
    * 短票利率持稳，一大行明起往上调
    * RP市场资金趋稳，利率大致持平

     记者 罗两莎
    路透台北12月14日 - 台湾银行间短率周四稳中略升。资金调度人士表示，随美国联储
局(FED)进一步升息，且考量年底因素，各银行操作多偏保守，市场资金虽没有想象中紧俏
，但部分银行已感受到利率稳中透坚的压力，甚至略为调升。
    
    同时，今起部分银行已提供跨年拆借，一大型银行资调人员即称，今天起开始可以做跨
年拆款，利率分别为票券商0.42%，银行在0.36%，但开门第一天市场反应冷淡。
    
    〞今天有报价(跨年利率)出去，但还没有人要拆。〞她说，〞就是先报看看有没有需求
，其他银行最近应该就会开跨月，利率应该差不多就在这里。〞
    
   一中型银行资调人员则称，整体资金虽不致短缺，钱也不难拿，但利率有略为走高的迹
象；以一周拆款为例，昨天还拆在0.25%，今天已上调到0.25-0.27%间，〞月底了，大家比
较保守一点，有人把利率拉高一点。〞
    
    票券商方面，资调人员说，今天缺口虽较大，惟市场资金尚属充裕，利率则维持原水准
；但在跨年资金方面，利率确有开得比较高一些。
    
    两位大型银行资调人员均称，目前拆款以到期续做为主，新增需求虽有增加，但未到爆
增的地步；至于排队等待央行收回资金的银行依旧不多。    
    
    
 本地时间17:32                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.006                     30.026    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,538.01                  10,470.70    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.380%                0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.380%                0.200-0.370%
    
    **一大行明起调升短票利率**
    
    短票方面，票券商交易员称，由于银行操作趋保守，票券买盘依旧缩手，利率大致在0.
39-0.40%；但随着年关逼近，0.40%以下的利率恐怕撑不久，迟早会全面升破0.40%。
    
    一大型银行资调人员即称，今天短票利率仍成交在0.38%，惟为反应市场资金情况，明
天起将调升至0.40%，以贴近市场利率水准。
    
    〞从这个礼拜一开始，银行就没有什么买盘，这两天缩的更凶，不少银行到期就抽钱。
〞一大型票券商交易员说。
    
    一大型票券商交易员即称，近日银行买盘大多缩手，利率虽勉强撑在0.39%，惟随年关
进入倒数，预估0.40%以下的利率将逐渐消失，〞下礼拜应该就撑不住，利率0.40%以上将变
成常态。〞
        
    今日30天短票的成交利率在0.39-0.40%，上日则在0.39-0.41%。
       
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.395%，区间在0.36-0.42%，
成交89亿台币；前日加权平均利率在0.391%，区间在0.34-0.42%，成交33.75亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,877亿台币定存单，发行余额减2亿台币。周五到期定存单金额3,11
1.5亿。
    
    拆款中心资料显示，周四修正后银行超额准备689亿台币，累计超额准备3,527亿
台币、加计前期1%的超额准备5,477亿台币。    
    
            
    **RP市场资金趋稳利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天市场资金状况略好转，不像前两天
那么紧俏，利率亦持平于上日水准。
    
    〞今天有好一点咧，不会那么缺了，利率跟昨天一样。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券商交易员亦称，近日比较缺钱的投信公司，今天情况改善，利率维持在上日水准。
    
    〞差不多啦，钱不难拿，利率不变，但跨年还是比较保守。 〞一大型票券商交易员说
。
           
    12月底前交割的债券包括：15日台湾电力将发行147亿台币无担保公司债、18日央行估
发行400亿台币两年期定存单、20日法国东方汇理银行将发行7.82亿人民币宝岛债，及27日
中国输出入银行发行34亿台币金融债。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率与上日水准一致，10天期内公债RP利率主要
在0.30-0.31%；公司债RP利率则在0.40-0.42%；跨年方面，公债RP利率主要在0.31-0.32%，
公司债在0.42-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率仍在0.25-0.30%；公债
RP月内利率在0.29-30%，跨年0.30-0.32%；公司债方面，月内利率在0.32-0.33%，跨年在0.
32-0.35%。(完) 

 (审校 曾祥进)

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