更新版 1-台湾金融：台电未来几年绿能资金需求上千亿台币，尽量发行绿债

(新增台电高层讲话细节)

路透台北12月15日 - 台湾公营的电厂--台湾电力公司周五表示，未来几年绿色投资计画的资金需求高达上千亿台币，将尽量以绿债发行为主。

台电财务处长潘清水在记者会场边对路透作出以上表述。台电今日挂牌此档绿债金额共83亿台币，为挂牌的第八档绿债。

台电董事长杨伟甫今日上台致词时也称，“未来台电筹资过程中，绿色债券发行需求将逐年增加。”

他也提到，绿能政策推动下台电资金需求将扩大，其中为改善目前空污率，地方政府及环保团体希望台电加快脚步投资减少空污的电厂，无形中也将增加台电的资金需求。

柜买中心董事长陈永诚并称，今年积极推动绿色债券发行，继中油推出第一档国营企业绿债后，台电也给予绿债最大支持，让今年绿债发行规模超过200亿台币。

“刚才台电董事长也给了我一颗定心丸，说未来会越发越多。”陈永诚说。

目前台湾已有八档绿色债券挂牌，包括玉山银、永丰银分别发行6,000万美元、4,500万美元国际板绿色债券，中国信托银、凯基银各发行10亿台币绿色债券，及中油发行28亿台币10年期绿色债券，加上台电的七年及10年期绿债合计83亿台币。

此外，法国东方汇理银行绿色债券7月间挂牌成首档外国发行人发行的绿色债券，并同步于伦敦交易所挂牌交易，10月间又在台发行第二档绿色债券。

11月底时台湾远东新世纪向柜买中心递件申请发行10年期以内绿色债券的资格认可，发行金额以30亿台币为上限。(完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)