更新版 1-台湾货币市场：一大银行开跨年资金，短票利率全面上扬至0.40%以上

* 一大行开跨年资金，利率0.30-0.42% * 整体资金平稳，月内利率大致持稳 * 短票利率上扬，攀升至0.40-0.42% * RP市场资金略偏宽松，利率则持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月15日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士指出，整体市场资 金平稳，但以短钱居多，年内利率持稳；一家大型银行今天开始提供跨年资金，对票券商利 率在0.42%，银行则为0.36%。 他们表示，今年大型银行跨年拆款开的比预期来得早，但一开始因利率开得比较高，让 资金需求者有点犹豫而没成交；惟之后又有银行开出比0.42%还要高的利率，且评估目前市 场短钱多长钱少，只好〞屈服〞而接受0.42%的利率水准。 〞本来还在议价，我们觉得0.42%太高了，但有人开始接受这个利率，才答应做了。〞 一大型票券商资调人员说，〞我们评估能跨(年)的量可能越来越少，21天期0.42%就先拿吧 。〞 另一大型票券商资调人员亦称，早上还在挣扎要不要拿跨年资金，但接近中午时还是决 定接受，〞一直在想要不要跨(年)，因为0.42%有点贵，最后还是撑不住，拿了！至少之后 有需求时比较好拿到钱。〞 他们说，因资金缺口较大，且较长天期的资金并不充沛，为弭平缺口除了先拿短钱(月 内资金)外，跨年部分不得不接受较高的利率。 两位大型银行资调人员均称，目前市场资金平稳，拆款到期大都有续做，新增需求也不 少，利率则不变，票券商一周利率在0.38%。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.992 30.006 台湾加权股价指数<.TWII 10,491.44 10,538.01 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.380% 0.185-0.380% --两周拆款利率区间 0.230-0.380% 0.200-0.380% --三周拆款利率区间 0.360-0.420% -- **短票利率上扬** 短票方面，票券商交易员称，随大型银行今起正式调升短票利率至0.40%，短票利率普 遍走扬，且近来银行买盘偏冷，0.40%以下的利率已经撑不住，全面上扬至0.40%以上。 〞短票利率普遍都有上来，因为大型银行调高买票利率。〞一大型票券商交易员说，〞 今天比昨天多了1到2个BP，3字头的利率都没有了。〞 另两位大型票券商交易员也说，因市场资金分配不均，最近银行买票意愿不高，在银行 买盘续缩手之下，今天很难不做0.40%的利率，〞撑不住了，不得不接受0.40%的利率。〞 今日30天短票的成交利率在0.40-0.42%，上日则在0.39-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%，区间在0.30-0.42%， 成交77.03亿台币；前日加权平均利率在0.395%，区间在0.36-0.42%，成交89亿台币。 台湾央行周五发行2,997.5亿台币定存单，发行余额减114亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备678亿台币，至周日止累计超额准备5,585 亿台币、加计前期1%的超额准备7,535亿台币。 **债券RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，今天虽有台湾电力公司的147亿台币无担 保公司债交割，投信公司资金亦有进有出，但银行端资金大致充裕，且略偏宽松，利率则不 变。 〞今天单子比较多，资金分配还是不均，投信有人来找券，有人来解约。〞一大型证券 商交易员说，〞幸好银行端有钱，寿险也没有到吃紧的状况。〞 票券商交易员亦称，今天RP市场资金充裕，尤其是投信普遍多钱，但还是尽量安排跨年 资金，利率则无变化，均持平于上日水准。 今天交割的债券为：台湾电力147亿台币无担保公司债；本月底交割的央行定存单和公 司债分别是：18日央行发行400亿台币两年期定存单；20日法国东方汇理银行将发行7.82亿 人民币宝岛债，及27日中国输出入银行发行34亿台币金融债。 今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平，10天期内公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年方面，公债RP利率主要在0.31-0.32%，公司债在 0.42-0.43%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同，极短天期利率在0.25-0.30%； 公债RP月内利率在0.29-30%，跨年0.30-0.32%；公司债方面，月内利率在0.32-0.33%，跨年 在0.32-0.35%。(完) (审校 曾祥进)