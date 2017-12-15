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更新版 1-中国汇市：人民币微收升波幅狭窄，市场流动性好机构做量兴趣浓
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#亚洲
December 15, 2017 / 9:22 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币微收升波幅狭窄，市场流动性好机构做量兴趣浓

2 分钟阅读

    * 人民币微收升，中间价则小跌
    * 美指小幅反弹影响中间价调整
    * 市场价仍由客盘主导
    * 年内人民币出方向概率不大

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月15日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则小幅调整。交易员指出，
欧洲央行鸽派言论打压欧元，但美国税改议案角力也限制美元指数反弹空间，中间价随美指小跌；今日市场流
动性非常好，点差较小，而年内汇价料难有方向，机构对做量的兴趣较浓。
    
    他们并表示，美元/人民币长端掉期本周冲高至1,130点后小幅回落，表明企业购汇需求持续性并不强，且
受人民币流动性相对充裕的影响，预计长端掉期走势仍会维持区间波动；由于市场预期分化非常明显，料跨年
后个人购汇额度重新释放后购汇也不会明显增加。
    
    “加息之后市场的有效波动还可以，流动性很好，上行和下行的阻力都比较大，大家的观点有一些交锋。
”一中资行交易员称，“大家对小波动已经习惯了，都认为年底汇价不会有什么方向。”
    
    亦有外资行交易员表示，年终了，就看企业客盘的情况了，机构如果不做量，应该没什么交易兴趣。

    全球汇市方面，美元兑日圆周五下滑至九日低位，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心
受挫，令人担心税改提案可能不会以当前状态获得通过。
   
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美     今日          上日            升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C    6.6084        6.6088          0.01%
               FXS>                              
   中间价              6.6113        6.6033          -0.12%
 成交额<CNYSPTVOL=C  259.3亿美元  288.44亿美元          
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      51        日低6.6112      日高6.6061
   今年以来升贬幅度                                       5.16%
 2005年汇改以来升贬                                      25.24%
               幅度                              
  一年期美元/人民币         1065                               
               掉期                              
                                                 
                                                        
 离岸人民币市场         今日          上日                     
   CNH即期             6.6091        6.6055                    
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.7655        6.7665                    
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6069元；人民币兑欧元EU
RCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7911元、5.8909
元和8.8771元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)

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