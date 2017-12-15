更新版 1-中国汇市：人民币微收升波幅狭窄，市场流动性好机构做量兴趣浓

* 人民币微收升，中间价则小跌 * 美指小幅反弹影响中间价调整 * 市场价仍由客盘主导 * 年内人民币出方向概率不大 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月15日 - 人民币兑美元即期周五微收升，中间价则小幅调整。交易员指出， 欧洲央行鸽派言论打压欧元，但美国税改议案角力也限制美元指数反弹空间，中间价随美指小跌；今日市场流 动性非常好，点差较小，而年内汇价料难有方向，机构对做量的兴趣较浓。 他们并表示，美元/人民币长端掉期本周冲高至1,130点后小幅回落，表明企业购汇需求持续性并不强，且 受人民币流动性相对充裕的影响，预计长端掉期走势仍会维持区间波动；由于市场预期分化非常明显，料跨年 后个人购汇额度重新释放后购汇也不会明显增加。 “加息之后市场的有效波动还可以，流动性很好，上行和下行的阻力都比较大，大家的观点有一些交锋。 ”一中资行交易员称，“大家对小波动已经习惯了，都认为年底汇价不会有什么方向。” 亦有外资行交易员表示，年终了，就看企业客盘的情况了，机构如果不做量，应该没什么交易兴趣。 全球汇市方面，美元兑日圆周五下滑至九日低位，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心 受挫，令人担心税改提案可能不会以当前状态获得通过。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.6084 6.6088 0.01% FXS> 中间价 6.6113 6.6033 -0.12% 成交额<CNYSPTVOL=C 259.3亿美元 288.44亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 51 日低6.6112 日高6.6061 今年以来升贬幅度 5.16% 2005年汇改以来升贬 25.24% 幅度 一年期美元/人民币 1065 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6091 6.6055 一年期NDF<CNY1YNDF 6.7655 6.7665 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6069元；人民币兑欧元EU RCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7911元、5.8909 元和8.8771元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)