更新版 1-中国汇市：人民币收贬近百点成交扩量，受尾盘购汇增加打压

* 人民币收贬近百点，中间价小幅调降 * 美国税改议案提振隔夜美元 * 尾盘购汇增加打压人民币 * 11月结售汇小幅逆差对市场影响有限 * 短期人民币料维持6.6-6.65区间波动 (新增评论和收盘拜见) 路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期周一收贬近百点，中间价小幅调降 ，成交量明显扩大。交易员指出，美国税改议案有望本周通过，提振隔夜美元指数打压中间 价，人民币随之走贬；尾盘时段客盘购汇增加，打压境内人民币汇率扩大跌幅，并带动CNH 走贬。 他们并表示，境内市场目前以平客盘为主，自营交投兴趣不浓，但日内汇价有效波动不 大，增加机构倒量动力，成交量较上日扩大近两成。至于日内公布的结售汇数据符合预期， 对市场影响有限；当前场内并没有明显的升贬值预期，年内料人民币维持在6.6-6.65的区间 内波动。 “年底其实大家没什么兴趣做交易，完全是被客盘主导，尾盘（美元）明显是被客盘推 上去的。”一外资行交易员称，“离岸和在岸两个市场都没什么波动的时候就互相看，一个 上去了另一个就会跟上。” 亦有中资行交易员表示，发美元债的动不动回来一笔结汇的，对冲了最近能源进口增加 的购汇，所以近期结售汇相对均衡的。 中国11月银行结售汇再现逆差75亿美元，中断了此前连续两个月 的结售汇顺差；当月 涉外收付款亦呈现小幅逆差。不过外管局表示，跨境资金流动总体仍属 平稳，未来料将继 续保持平衡格局。 全球汇市方面，美元兑其他货币周一守住温和涨幅，周末美国税改议案距离最终批准又 前进了一步，提振美元。美元之前小升，因参众两院税改议案协商委员会的共和党议员朝最 终版本议案又前进了一步，其中涉及大幅调降企业税。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.617 6.6084 -0.13% FXS> 中间价 6.6162 6.6113 -0.07% 成交额<CNYSPTVOL=C 309.71亿美元 264.9亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 72 日低6.6182 日高6.61 1 今年以来升贬幅度 5.02% 2005年汇改以来升贬 25.08% 幅度 一年期美元/人民币 1065 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6165 6.6064 一年期NDF<CNY1YNDF 6.769 6.7568 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6131 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7896元、5.8694元和8.8289元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)