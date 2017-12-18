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更新版 1-中国汇市：人民币收贬近百点成交扩量，受尾盘购汇增加打压
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December 18, 2017 / 9:11 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收贬近百点成交扩量，受尾盘购汇增加打压

3 分钟阅读

    * 人民币收贬近百点，中间价小幅调降
    * 美国税改议案提振隔夜美元
    * 尾盘购汇增加打压人民币
    * 11月结售汇小幅逆差对市场影响有限
    * 短期人民币料维持6.6-6.65区间波动

 (新增评论和收盘拜见)
    路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期周一收贬近百点，中间价小幅调降
，成交量明显扩大。交易员指出，美国税改议案有望本周通过，提振隔夜美元指数打压中间
价，人民币随之走贬；尾盘时段客盘购汇增加，打压境内人民币汇率扩大跌幅，并带动CNH
走贬。
    
    他们并表示，境内市场目前以平客盘为主，自营交投兴趣不浓，但日内汇价有效波动不
大，增加机构倒量动力，成交量较上日扩大近两成。至于日内公布的结售汇数据符合预期，
对市场影响有限；当前场内并没有明显的升贬值预期，年内料人民币维持在6.6-6.65的区间
内波动。
    
    “年底其实大家没什么兴趣做交易，完全是被客盘主导，尾盘（美元）明显是被客盘推
上去的。”一外资行交易员称，“离岸和在岸两个市场都没什么波动的时候就互相看，一个
上去了另一个就会跟上。”
    
    亦有中资行交易员表示，发美元债的动不动回来一笔结汇的，对冲了最近能源进口增加
的购汇，所以近期结售汇相对均衡的。
    
    中国11月银行结售汇再现逆差75亿美元，中断了此前连续两个月 的结售汇顺差；当月
涉外收付款亦呈现小幅逆差。不过外管局表示，跨境资金流动总体仍属 平稳，未来料将继
续保持平衡格局。
    
    全球汇市方面，美元兑其他货币周一守住温和涨幅，周末美国税改议案距离最终批准又
前进了一步，提振美元。美元之前小升，因参众两院税改议案协商委员会的共和党议员朝最
终版本议案又前进了一步，其中涉及大幅调降企业税。
   
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日           上日        升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C      6.617         6.6084      -0.13%
               FXS>                               
   中间价               6.6162         6.6113      -0.07%
 成交额<CNYSPTVOL=C  309.71亿美元   264.9亿美元       
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)       72         日低6.6182   日高6.61
                                                     1
   今年以来升贬幅度                                  5.02%
 2005年汇改以来升贬                                 25.08%
               幅度                               
  一年期美元/人民币           1065                        
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日           上日              
   CNH即期              6.6165         6.6064             
 一年期NDF<CNY1YNDF      6.769         6.7568             
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6131
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7896元、5.8694元和8.8289元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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