重温稿-《中国新债预测》三年续发和七年新发国债预测均值为3.73%和3.92%

* 招标品种：财政部三年续发国债和七年新发国债

* 期限及招标金额：各为260亿元

* 招标时间: 周三(20日)10:35-11:35

* 受访人数: 7位(银行、券商)

* 预测区间：3.72%-3.76%；3.90%-3.95%

* 预测均值: 3.73%；3.92%(按各家机构预测值平均)

路透上海12月19日 - 中国财政部周三将招标发行三年和七年固息国债。路透调查显示，年底临近现券二级震荡中走势显弱，明日两期国债又非活跃的标准期限交易品种，料两期国债整体需求较为一般，预测均值分别落于3.73%和3.92%。

“三年和七年这种，感觉需求不会太好，但是也不会太差，配置也许会拿点，不过不会有太多意外惊喜就是了，”北京一券商交易员表示，同一批次发行的话，配置户可能会优先考虑收益较高的七年期品种。

中债国债到期收益率曲线显示，三年和七年期最新收益率分别为3.7654%和3.9391%。

明日招标新债中，三年期为财政部今年第23期国债的第二次续发，七年为第27期新发债。两期债均采用混合式招标方式，标的为价格或利率，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。

两期债具体招标时间为12月20日上午10:35-11:35。招标当日，三年品种之前发行的该期国债停止交易一天，招标结束至12月21日进行分销；12月25日起与之前发行的同期国债合并上市交易。七年品种分销时间及上市日，与三年期相同。

本次三年续发国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，自2017年10月26日开始计息，票面利率3.60%。三年和七年期发行手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。

标位限定上，三年续发国债标位变动幅度为0.03元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为80个、15个和30个标位；七年国债投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为75个、15个和30个标位。(完) (发稿 吴芳； 审校 林高丽)