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更新版 1-中国汇市：人民币收涨近百点，尾盘结汇涌现带动人民币迅速收升
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December 19, 2017 / 9:33 AM / 2 days ago

更新版 1-中国汇市：人民币收涨近百点，尾盘结汇涌现带动人民币迅速收升

2 分钟阅读

    * 人民币收涨近百点，中间价亦调升
    * 早盘实需购汇冲抵美指调整，午后结汇涌现
    * 预计跨年之前人民币将延续横盘走势
    * 人民币资金面宽松，掉期短端走低

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月19日 - 人民币兑美元即期周二收涨近百点，中间价亦调
升。交易员指出，隔夜美元指数小幅下跌提振中间价，但早盘时段购汇需求限制了人民币即
期汇价的反弹空间；午后欧元冲高，且受客盘结汇带动自营美元多头纷纷平盘，导致收盘前
人民币迅速走升。
    
    他们表示，上日尾盘实需购汇较多，不少自营盘囤积美元多头等待购汇，但今日午后大
笔购汇并未出现，导致美元多头集中结汇。而随着近期人民币资金面短端宽松，境内美元掉
期短端亦持续走低。
    
    “最近一直有购汇，昨天尾盘也是有购汇，就有自营囤货；下午欧元涨了，加上有客盘
结汇，自营多头就纷纷平仓，（美元）就一下子砸下来了。”一中资行交易员称。
    
    他并指出，由于年底自营盈利指标已经完成，头寸不多，今天的波动并不算大；如果类
似的情况发生在二三季度，那可能人民币的涨幅将超过200点。

    全球汇市方面， 欧元周二小幅上涨，因投资人对于美国税改获得通过后提振美国经济
的效应持审慎看法，而其他主要货币大多呈现窄幅区间波动，市况相对清淡。年末假期之前
，交易商避免大举建仓，不过新闻报导指出，美国税制改革即将立法成功，协助支撑部分冒
险意愿。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价： 
 在岸市场人民币兑美      今日           上日         升贬
 元                                                
 即期成交价格<CNY=C     6.6075          6.617       0.14%
               FXS>                                
   中间价               6.6098         6.6162       0.10%
 成交额<CNYSPTVOL=C  310.15亿美元   309.71亿美元       
               FXT>                                
 日内波动幅度(pips)       132        日低6.6177    日高6.60
                                                      45
   今年以来升贬幅度                                   5.18%
 2005年汇改以来升贬                                  25.26%
               幅度                                
  一年期美元/人民币           1040                         
               掉期                                
                                                   
                                                       
 离岸人民币市场          今日           上日               
   CNH即期              6.6045         6.6098              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.7565         6.7568              
              OR=>                                 
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.6121元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.8065元、5.877元和8.8591元。
   
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 乔艳红)

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