重发-中国债市动态：现券随美债延续弱势，惟七年国债需求稍好于预期

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路透上海12月20日 - 中国银行间债市周三现券收益率一早小幅攀升后略有回落，国债期货弱势盘整。交易员表示，受隔夜海外美债收益率走高带动，现券收益率延续上日上行势头，叠加跨年资金价格仍旧高企，一定程度均令市场情绪承压。

一级方面，交易员表示，三年期国债中标结果基本符合预期，但相较之下七年国债需求略好于预期，投标倍数也显示七年期稍好。

“早盘国开收益率上了2.5个点，然后回落下来一些，现在比昨天也就上了半个点吧，”上海一银行交易员称，主要是隔夜美债收益率上了不少，而且跨年资金价格又太高。

交易员透露，10年国开债活跃券170215最新成交在4.8300%，一早一度上行到4.84%，上日尾盘在4.8250%。10年国债170025最新成交为3.90%，上日尾盘成交在3.89%。

美国公债收益率周二上涨，指标公债收益率触及七周高位，因美国逾30年来最大规模的税改看来有望在周末前立法。指标10年期公债收益率盘中一度触及10月底来最高。

财政部上午招标的三年期续发国债加权中标收益率3.7348%，符合此前预测均值3.73%；同时招标的七年期新发国债中标利率3.90% ，略低于市场预测均值3.92%。两期债投标倍数分别为1.62倍和2.40倍。

中国央行在公开市场连日净投放，银行间市场周三隔夜和七天期等月内资金供给无忧，但可跨年底的14天及以上期限依旧难求，出资方多为基金类机构，融出报价进一步升至9%附近。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1803早盘收报96.365元人民币，较上日结算价跌0.04%；10年期国债主力合约T1803收报92.810元，较上日结算价跌0.04%。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)