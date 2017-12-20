FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币大涨近300点创三个月收盘新高，受午后结汇推动
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
时事要闻
俄罗斯总统普京呼吁当局监控一些企业的网络活动
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
中国财经
2035年上海常住人口控制在2500万左右--规划
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 20, 2017 / 9:29 AM / 6 days ago

更新版 1-中国汇市：人民币大涨近300点创三个月收盘新高，受午后结汇推动

3 分钟阅读

    * 人民币大幅收涨至三个月新高，升破6.58关口
    * 午后结汇大量涌现，人民币破位上行
    * 近期料人民币双向波动偏升值
    * 人民币风险逆转指标创下四年低点

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月20日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨近300点，收盘
价升破6.58关口至三个月新高，中间价则小幅上调。交易员指出，因美指偏弱，中间价小幅
走升，人民币早盘小涨，午后随着结汇大量增加，盘中人民币快速升破6.58关口创近一个月
新高。

    他们并指出，由于市场对美国税改的影响看法不一，美指反弹缺乏持续动力，而美指整
体偏弱走势也进一步淡化人民币贬值预期，离在岸美元/人民币风险逆转指标创下四年低点
。随着美元的利好逐渐出尽，而年底客盘结汇量也将逐渐增加，市场预期人民币将保持双向
波动偏升值。
    
   “今天感觉大家都在卖，主要是自营。”一中资行交易员称，“之前汇率整理过一段时
间，总是要动的，今天算是积累情绪的一个释放。”
    
    另有中资行交易员指出，受午后集中结汇的影响，美元/人民币技术上向下突破了，自
营盘也不愿承接，加上今日市场流动性不好，人民币在尾盘快速上涨。

    路透终端并显示，美元/人民币一年期风险逆转指标下探至0.225，创2013年
12月24日以来新低；离岸美元/人民币一年期风险逆转指标下探至0.237，创出20
13年5月30日以来新低。风险逆转指标数值越低，代表人民币贬值预期越小。

    全球汇市方面，美元周三走坚，受美国特朗普政府的税改将在国会获得通过的预期支撑
，在此同时德国公债收益率大涨帮助支持欧元。共和党主导的美国参议院在周三天未亮之际
通过了1.5万亿美元大规模税改议案，该议案将在今日稍晚由众议院做最终表决。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日         升贬
 元                                               
 即期成交价格<CNY=C     6.5798        6.6075       0.42%
               FXS>                               
   中间价               6.6066        6.6098       0.05%
 成交额<CNYSPTVOL=C  225.15亿美元  310.15亿美元       
               FXT>                               
 日内波动幅度(pips)      290        日低6.6062    日高6.57
                                                     72
   今年以来升贬幅度                                  5.62%
 2005年汇改以来升贬                                 25.79%
               幅度                               
  一年期美元/人民币          1034                         
               掉期                               
                                                  
                                                      
 离岸人民币市场          今日          上日               
   CNH即期              6.5763        6.6047              
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.729         6.7477              
              OR=>                                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5851元
；人民币兑欧元、日圆和英镑
的参考汇率分别为7.7972元、5.82元和8.8144元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below