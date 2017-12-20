更新版 1-中国汇市：人民币大涨近300点创三个月收盘新高，受午后结汇推动

* 人民币大幅收涨至三个月新高，升破6.58关口 * 午后结汇大量涌现，人民币破位上行 * 近期料人民币双向波动偏升值 * 人民币风险逆转指标创下四年低点 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月20日 - 人民币兑美元即期周三大幅收涨近300点，收盘 价升破6.58关口至三个月新高，中间价则小幅上调。交易员指出，因美指偏弱，中间价小幅 走升，人民币早盘小涨，午后随着结汇大量增加，盘中人民币快速升破6.58关口创近一个月 新高。 他们并指出，由于市场对美国税改的影响看法不一，美指反弹缺乏持续动力，而美指整 体偏弱走势也进一步淡化人民币贬值预期，离在岸美元/人民币风险逆转指标创下四年低点 。随着美元的利好逐渐出尽，而年底客盘结汇量也将逐渐增加，市场预期人民币将保持双向 波动偏升值。 “今天感觉大家都在卖，主要是自营。”一中资行交易员称，“之前汇率整理过一段时 间，总是要动的，今天算是积累情绪的一个释放。” 另有中资行交易员指出，受午后集中结汇的影响，美元/人民币技术上向下突破了，自 营盘也不愿承接，加上今日市场流动性不好，人民币在尾盘快速上涨。 路透终端并显示，美元/人民币一年期风险逆转指标下探至0.225，创2013年 12月24日以来新低；离岸美元/人民币一年期风险逆转指标下探至0.237，创出20 13年5月30日以来新低。风险逆转指标数值越低，代表人民币贬值预期越小。 全球汇市方面，美元周三走坚，受美国特朗普政府的税改将在国会获得通过的预期支撑 ，在此同时德国公债收益率大涨帮助支持欧元。共和党主导的美国参议院在周三天未亮之际 通过了1.5万亿美元大规模税改议案，该议案将在今日稍晚由众议院做最终表决。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=C 6.5798 6.6075 0.42% FXS> 中间价 6.6066 6.6098 0.05% 成交额<CNYSPTVOL=C 225.15亿美元 310.15亿美元 FXT> 日内波动幅度(pips) 290 日低6.6062 日高6.57 72 今年以来升贬幅度 5.62% 2005年汇改以来升贬 25.79% 幅度 一年期美元/人民币 1034 掉期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.5763 6.6047 一年期NDF<CNY1YNDF 6.729 6.7477 OR=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.5851元 ；人民币兑欧元、日圆和英镑 的参考汇率分别为7.7972元、5.82元和8.8144元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 林高丽)