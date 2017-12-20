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重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债定位近二级，短端料受资金影响
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December 20, 2017 / 11:30 PM / 5 days ago

重温稿-《中国新债预测》国开行1/3/5/7年增发债定位近二级，短端料受资金影响

2 分钟阅读

    * 招标品种：2017年第3/11/9/12/8期增发债
    * 招标金额：1年(170203)：50亿元
    * 1(170211)/3/5/7年：40亿
    * 招标时间：1(170211)/3年：12月21日14:30-15:30
    * 1(170203)/5/7年：12月21日14:30-16:10
    * 受访人数：7位(银行、券商、基金)
    * 预测区间：4.45%-4.75%；4.63%-4.78%；4.68%-4.80%；4.85%-4.95%
    * 预测均值：4.57%(170211)；4.70%(170209)；4.74%(170212)；4.89%(170208)

    路透上海12月20日 - 中国国家开发银行         周四将招标增发五期固息债，含一、三、五、七年新券
增发，及剩余期限约一个月的170203老券增发。路透调查显示，年末现券情绪偏弱，短端利率债受资金价格上
行影响抛压有所增大，预计明日需求一般，一、三、五、七年新券增发的中标收益率预测均值分别为4.57%、4
.70%、4.74%和4.89%。
    
    “钱太贵了，短的(中标收益率)肯定很高的，”上海一银行交易员称。
    
    上海一基金交易员也称，资金面紧张影响下二级短债抛压比较大，今日三年续发国债需求也欠佳，不排除
明日金融债也如此，“如果没有(承销商)冲量，估计国开也会发得不好。”
    
    中国财政部周三上午招标的三年期续发国债加权中标收益率3.7348%，符合此前预测均值3.73%，但边际中
标收益率3.8165%较加权高出逾8个bp，投标倍数仅1.62倍；同时招标的七年期新发国债中标利率3.90%，略低
于市场预测均值3.92%，边际中标利率3.93%，投标倍数2.40倍。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，一、三、五、七年期最新收益率为4
.5680%、4.7411%、4.7720%、4.9069%。    
                                
    明日国开行招标五期债，分别为国开行今年第三期               、第11期               、今年第九
期               、第12期               和第八期               的增发债，票面利率为3.20%、3.83%
、4.14%、4.44%、4.30%。其中170203券将于明年1月23日到期。      
    
    具体发行条款如下：
    
                      2017年第3/11/9/12/8期增发债
    ------------------------------------------------------------
    招标上限          1年(170203)：50亿元
                      1(170211)/3/5/7年：40亿
    期限/计息方式     1/3/5/7年固息
    招标时间          1(170211)/3年：12月21日14:30-15:30
                      1(170203)/5/7年：12月21日14:30-16:10
    招标方式          单一价格（荷兰式）
    缴款日            12月25日
    起息日            1年(170211)：2017/10/20；1年(170203)：2017/1/23；
                      3年：2017/9/11；5年：2017/11/9；7年：2017/8/21
    分销期            12月22日-12月25日                      
    上市日            12月27日
    基本承销额        无
    付息频率          按年
    发行人增发权利    保留
    承揽费            1年:无；3年:0.05%；5/7年:0.10%
    -----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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