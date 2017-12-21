修正-东南亚股市：印尼股市收跌1%，泰国股市延续涨势(12月20日)

(更正：第六段译文有误，改为“收高0.6%”，非“收购0.6%”。) 路透12月20日 - 印尼股市 周三收跌约1%，前一交易日曾触及纪录高位。泰国股 市 则延续涨势，该国央行上调了经济成长预估同时维持利率不变。 印尼股市结束六日连涨，消费类股下跌，权重股Unilever Indonesia 和Astr a International 分别下跌约2%。 该国45档流动性最强股指数 跌1.4%。 泰国股市 收高0.3%，盘中一度触及近24年高位。 泰国央行维持利率在1.50%不变，不过该央行小幅上调2017和2018年泰国经济增长预估 。 马来西亚股市 扳回上日跌幅，收高0.6%。 菲律宾股市 变动不大，投资者消化了该国一项宏大的税改议案的细节。地产和金 融股下跌，抵消了电信股的涨势。 新加坡股市 收跌0.3%，盘面呈现普跌的态势。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 426.18 -0.06 -0.02 +21.92 349.57 新加坡 3394.87 -9.60 -0.28 +17.85 2880.76 马来西亚 1746.63 9.68 +0.56 +6.39 1641.73 泰国 1738.16 5.85 +0.34 +12.65 1542.94 印尼 6109.48 -58.18 -0.94 +15.34 5296.71 菲律宾 8362.61 -3.35 -0.04 +22.25 6840.64 越南 953.51 2.09 +0.22 +43.41 664.87 (完)