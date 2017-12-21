FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
修正-东南亚股市：印尼股市收跌1%，泰国股市延续涨势(12月20日)
频道
专题
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
美国税改
美国总统特朗普签署税改与政府拨款议案 使之成为法律
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
深度分析
专访：俄罗斯同意与OPEC一道逐步有序退出减产计划--能源部长
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
财经视点
明年中国A股有结构性机会 龙头公司继续受追捧--海富通
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 20, 2017 / 10:29 AM / 5 days ago

修正-东南亚股市：印尼股市收跌1%，泰国股市延续涨势(12月20日)

2 分钟阅读

 (更正：第六段译文有误，改为“收高0.6%”，非“收购0.6%”。)
    路透12月20日 - 印尼股市       周三收跌约1%，前一交易日曾触及纪录高位。泰国股
市       则延续涨势，该国央行上调了经济成长预估同时维持利率不变。
    
    印尼股市结束六日连涨，消费类股下跌，权重股Unilever Indonesia          和Astr
a International          分别下跌约2%。
    
    该国45档流动性最强股指数         跌1.4%。

    泰国股市        收高0.3%，盘中一度触及近24年高位。
    
    泰国央行维持利率在1.50%不变，不过该央行小幅上调2017和2018年泰国经济增长预估
。            
    
    马来西亚股市       扳回上日跌幅，收高0.6%。 
    
    菲律宾股市      变动不大，投资者消化了该国一项宏大的税改议案的细节。地产和金
融股下跌，抵消了电信股的涨势。
    
    新加坡股市      收跌0.3%，盘面呈现普跌的态势。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 426.18    -0.06   -0.02  +21.92   349.57
    新加坡                            3394.87    -9.60   -0.28  +17.85  2880.76
    马来西亚                          1746.63     9.68   +0.56   +6.39  1641.73
    泰国                              1738.16     5.85   +0.34  +12.65  1542.94
    印尼                              6109.48   -58.18   -0.94  +15.34  5296.71
    菲律宾                            8362.61    -3.35   -0.04  +22.25  6840.64
    越南                               953.51     2.09   +0.22  +43.41   664.87
    (完)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below