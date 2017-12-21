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更新版 1-中国汇市：购汇打压人民币转为收跌，年内料在6.6附近双向波动
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December 21, 2017 / 9:21 AM / 4 days ago

更新版 1-中国汇市：购汇打压人民币转为收跌，年内料在6.6附近双向波动

3 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌，中间价则创三个月新高
    * 人民币短暂升破三个月来的波动区间
    * 短期能否摆脱区间走势，还有待观察
    * 离岸人民币流动性需求上升

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月21日 - 人民币兑美元即期周四小幅收跌，盘中一度大涨至6.5538，创9月8
日以来新高，中间价则创逾三个月新高。交易员指出，昨日人民币大幅上行超出市场预期，机构踩踏加剧推升
汇价，今早人民币短暂升破过去三个月来的波动区间顶部；随后逢低购汇盘涌出，打压人民币转为收跌。
    
    他们并指出，离岸CNH本周也出现明显波动，这也导致离岸人民币流动性需求上升；好在离岸短端掉期并
无明显变化，市场情绪整体平稳，预计不会发生流动性大幅紧张进而影响汇率的情况。由于今日市场波动较大
，点差走阔，部分自营减少交易，成交量继续下滑。
    
    “我们今天基本没做自营，开盘就亏，开盘就亏，价差太大没法做。”一中资行交易员称，“市场流动性
不是特别好，某笔大额很容易带动市场往某个方向走。”
    
    亦有中资行交易员指出，昨天和今早结汇较多，可能是临近年底大型集团要把海外的营收汇回；但今天购
汇的力度也比较大，美元/人民币这个位置挺低的，预计后面还会有一些购汇出来，年底前美元/人民币预计在
6.6附近双向波动。
    
    “昨天美元兑人民币跌破6.60之后，自营也好客盘也好，预期比较一致，然后就出现踩踏，看今天早上买
(美元)的人还是有的，不大会这么快破掉区间吧。”一外资行交易员称。

    离岸人民币兑美元即期早盘升破6.55元关口，创逾三个月新高，同时市场对离岸人民币流动性的
需求也出现上升。汤森路透数据显示，截止早上11:00，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的
额度已被调用60.24亿元，金管局指定的一级流动性提供行也提供了30亿元的流动性。
    
    同时，离岸人民币隔夜HIBOR拆借利率也小升22基点至2.07883%，一周拆借利率HICNH1WDF=
升49基点至3.232%；但离岸CNH短端掉期隐含利率维持在1.076%附近。

    全球汇市方面，美元兑日圆周四触及九日高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本
央行不会急于撤出超宽松货币政策。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：

 在岸市场人民币兑美      今日          上日         升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=C     6.5858        6.5798       -0.09%
               FXS>                              
   中间价               6.5795        6.6066        0.41%
 成交额<CNYSPTVOL=C  194.11亿美元  225.15亿美元       
               FXT>                              
 日内波动幅度(pips)      360        日低6.5898   日高6.5538
   今年以来升贬幅度                                    5.52%
 2005年汇改以来升贬                                   25.67%
               幅度                              
  一年期美元/人民币          1051                           
               掉期                              
                                                 
                                                      
 离岸人民币市场          今日          上日                 
   CNH即期              6.576         6.5645                
 一年期NDF<CNY1YNDF     6.729         6.713                 
              OR=>                               
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5815元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8147元、5.795
元和8.793元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 张喜良/曾祥进)

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