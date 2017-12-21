重温稿-《中国新债预测》国开行20年增发债收益率预测均值5.04%，险资料为主力

* 招标品种：国开行2016年第5期增发债 * 招标金额：400亿元 * 招标时间：12月22日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：4.90%-5.20% * 预测均值：5.04% 路透上海12月21日 - 中国国家开发银行 周五将招标增发20年固息债，为国开行近10个月来首次 公开招标发行该期限品种，且规模高达400亿元人民币。路透调查显示，20年国开债二级成交不太活跃，预计 本次投标需求方以险资为主，中标收益率预测均值为5.04%。 “超长期的，主要是险资有需求，”北京一银行交易员称。 四季度债市调整加剧，三家政策性银行年末均缩短债券发行期限，据路透统计，国开行自11月21日以来已 经有一个月未增发10年期品种；而国开行上度公开招标发行20年期固息债还是在今年2月28日。 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，20年期最新收益率为5.0653%。本次 增发标的券160205最新估值收益率 为5.0482%。 明日招标的国开20年增发债为2016年第五期增发，发行规模400亿元，票面利率3.80%，2016年1月25日起 息。采用单一价格(荷兰式)方式招标，缴款日为2018年1月8日，上市日为2018年1月10日，上市后同对应的原 债券合并交易。 具体招标时间为12月22日上午9:30-10:30，12月25日至2018年1月8日为分销日。债券承揽费为面值的0.20 %。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)