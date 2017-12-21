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重温稿-《中国新债预测》国开行20年增发债收益率预测均值5.04%，险资料为主力
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December 21, 2017 / 11:32 PM / 4 days ago

重温稿-《中国新债预测》国开行20年增发债收益率预测均值5.04%，险资料为主力

1 分钟阅读

    * 招标品种：国开行2016年第5期增发债
    * 招标金额：400亿元
    * 招标时间：12月22日9:30-10:30
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：4.90%-5.20%
    * 预测均值：5.04%

    路透上海12月21日 - 中国国家开发银行         周五将招标增发20年固息债，为国开行近10个月来首次
公开招标发行该期限品种，且规模高达400亿元人民币。路透调查显示，20年国开债二级成交不太活跃，预计
本次投标需求方以险资为主，中标收益率预测均值为5.04%。
    
    “超长期的，主要是险资有需求，”北京一银行交易员称。
    
    四季度债市调整加剧，三家政策性银行年末均缩短债券发行期限，据路透统计，国开行自11月21日以来已
经有一个月未增发10年期品种；而国开行上度公开招标发行20年期固息债还是在今年2月28日。            
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线             显示，20年期最新收益率为5.0653%。本次
增发标的券160205最新估值收益率               为5.0482%。    
                                
    明日招标的国开20年增发债为2016年第五期增发，发行规模400亿元，票面利率3.80%，2016年1月25日起
息。采用单一价格(荷兰式)方式招标，缴款日为2018年1月8日，上市日为2018年1月10日，上市后同对应的原
债券合并交易。
    
    具体招标时间为12月22日上午9:30-10:30，12月25日至2018年1月8日为分销日。债券承揽费为面值的0.20
%。(完)

 (发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)

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