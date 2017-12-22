更正-****美国与加拿大经济指标预测--12月22日-12月29日****

(更正：因译文有误，美国堪萨斯联储制造业指数公布时间应为“16:00”非“20:00”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 国家/地区 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日当周 12月22日(五) 约13:00 美国 建筑许可年率(万户) 11月修正值 -- 131.6 建筑许可(较前月) -- +7.4% 13:30 美国 实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.4% +0.4% 经调整后的个人支出(较前月) +0.5% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) +1.5% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.1% 个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期) -- +1.6% 约13:30 美国 耐久财(耐用品)订单(较前月) 11月 +2.0% -0.8% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.5% +0.9% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -- -0.4% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.5% +0.3% 13:30 加拿大 国内生产总值(GDP)(较前月) 10月 +0.2% +0.2% 15:00 美国 密西根大学消费者信心指数 12月终值 97.1 96.8 密西根大学消费者现况指数 116 115.9 密西根大学消费者预期指数 85 84.6 一年通胀预期 -- 2.8% 五年通胀预期 -- 2.5% 约15:00 美国 新屋销售年率(万户) 11月 65.4 68.5 新屋销售(较前月) -4.7% +6.2% 16:00 美国 堪萨斯联储制造业指数 12月 -- 正15 堪萨斯联储综合指数 -- 正16 12月22日-23日 约16:00 加拿大 预算(亿加元) 10月 -- 赤字32.3 财年迄今预算(亿加元) -- 赤字59.3 12月25日当周 12月25日(一) 暂无重要经济数据 12月26日(二) 14:00 美国 CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 -- +0.5% CaseShiller20个城市未经季节调整房价指数(较 -- +0.4% 前月) CaseShiller 20个城市房价指数(较上年同期) +6.3% +6.2% 15:00 美国 消费者信心指数 12月 128.0 129.5 约15:00 美国 里奇蒙联储综合制造业指数 12月 -- 正30 12月27日(三) 15:00 美国 成屋待完成销售指数 11月 -- 109.3 成屋待完成销售(较前月) +1.0% +3.5% 12月28日(四) 13:30 美国 商品贸易收支(亿美元) 11月初值 -- 逆差681 趸售(批发)库存(较前月) -- -0.5% 13:30 美国 初请失业金人数(万人) 12月23日当 -- 24.5 周 初请失业金人数四周均值(万人) -- 23.6 续请失业金人数(万人) 12月16日当 -- 193.2 周 14:45 美国 芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 63.0 63.9 12月29日(五) 暂无重要经济数据 (完) (整理 汪红英；审校 徐文焰)