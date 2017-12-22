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更正-****美国与加拿大经济指标预测--12月22日-12月29日****
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December 22, 2017 / 12:07 AM / 4 days ago

更正-****美国与加拿大经济指标预测--12月22日-12月29日****

6 分钟阅读

 (更正：因译文有误，美国堪萨斯联储制造业指数公布时间应为“16:00”非“20:00”)
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
 GMT时间           国家/地区                  经济指标/活动                  公布时段      预估值       前值
 12月18日当周
 12月22日(五)
 约13:00              美国     建筑许可年率(万户)                           11月修正值           --       131.6
                               建筑许可(较前月)                                                  --       +7.4%
 13:30                美国     实质个人支出(较前月)                            11月              --       +0.1%
                               个人所得(较前月)                                               +0.4%       +0.4%
                               经调整后的个人支出(较前月)                                     +0.5%       +0.3%
                               核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                          +0.1%       +0.2%
                               核心个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期)                      +1.5%       +1.4%
                               个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                                 --       +0.1%
                               个人消费支出(PCE)物价指数(较上年同期)                             --       +1.6%
 约13:30              美国     耐久财(耐用品)订单(较前月)                      11月           +2.0%       -0.8%
                               扣除运输的耐久财订单(较前月)                                   +0.5%       +0.9%
                               扣除国防的耐久财订单(较前月)                                      --       -0.4%
                               扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                             +0.5%       +0.3%
 13:30               加拿大    国内生产总值(GDP)(较前月)                       10月           +0.2%       +0.2%
 15:00                美国     密西根大学消费者信心指数                      12月终值          97.1        96.8
                               密西根大学消费者现况指数                                         116       115.9
                               密西根大学消费者预期指数                                          85        84.6
                               一年通胀预期                                                      --        2.8%
                               五年通胀预期                                                      --        2.5%
 约15:00              美国     新屋销售年率(万户)                              11月            65.4        68.5
                               新屋销售(较前月)                                               -4.7%       +6.2%
 16:00                美国     堪萨斯联储制造业指数                            12月              --        正15
                               堪萨斯联储综合指数                                                --        正16
                                                                                                               
 12月22日-23日
 约16:00             加拿大    预算(亿加元)                                    10月              --    赤字32.3
                               财年迄今预算(亿加元)                                              --    赤字59.3
                                                                                                               
 12月25日当周
 12月25日(一)
 暂无重要经济数据                                                                                    
                                                                                                               
 12月26日(二)
 14:00                美国     CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月)      10月              --       +0.5%
                               CaseShiller20个城市未经季节调整房价指数(较                        --       +0.4%
                               前月)                                                                 
                               CaseShiller 20个城市房价指数(较上年同期)                       +6.3%       +6.2%
 15:00                美国     消费者信心指数                                  12月           128.0       129.5
 约15:00              美国     里奇蒙联储综合制造业指数                        12月              --        正30
                                                                                                               
 12月27日(三)
 15:00                美国     成屋待完成销售指数                              11月              --       109.3
                               成屋待完成销售(较前月)                                         +1.0%       +3.5%
                                                                                                               
 12月28日(四)
 13:30                美国     商品贸易收支(亿美元)                          11月初值            --     逆差681
                               趸售(批发)库存(较前月)                                            --       -0.5%
 13:30                美国     初请失业金人数(万人)                         12月23日当           --        24.5
                                                                                周                   
                               初请失业金人数四周均值(万人)                                      --        23.6
                               续请失业金人数(万人)                         12月16日当           --       193.2
                                                                                周                   
 14:45                美国     芝加哥采购经理人指数(PMI)                       12月            63.0        63.9
                                                                                                               
 12月29日(五)
 暂无重要经济数据                                                                                              
 
(完) (整理 汪红英；审校 徐文焰)

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