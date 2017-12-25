重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月18日-22日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《综述》中央经济工作会议聚焦中国经济的提质增效，防控金融风险仍列首位

决策中国2018年主要经济任务的中央经济工作会议周三落下帷幕，进一步推进供给侧结构型改革，致力中国经济的提质增效是明年经济工作的主要任务，而防范化解重大风险攻坚战排在今后三年重点工作的首位，其中防控金融风险仍是重中之重。

--中国经济：世行上调中国2017年增长预期，维持2018和2019年预期

世界银行将中国2017年经济增长预期从10月预计的6.7%上调至6.8%，因个人消费和对外贸易支撑增长。但维持中国2018和2019年国内生产总值(GDP)增长预期分别在6.4%和6.3%不变，因为货币政策不甚宽松，而且政府在努力控制信贷和杠杆。

--中国经济：今年有望迎来首次年度增速提升，尽可能淡化GDP增长--统计局官员

中国国家统计局总经济师盛来运表示，中国经济不可能再像以前那样保持高速增长，这是必然趋势；经过这几年调整，中国经济新旧动能转化较好，今年全年可以说会首次迎来年度增速的提升。

--中国房地产：11月房价指数稳中趋缓，但二三线受年末推盘影响环比微升

最新数据显示，中国热点楼市在严厉调控下11月继续降温，房价多数已低于去年同期；而非热点的二、三线城市则受年末积极推盘影响，保持了一定热度，部分城市房价环比上升。整体而言，房价延续了稳中趋缓的态势。

--中国经济：今明两年GDP料分别增长6.8%和6.7%，经济不会硬着陆--社科院

中国社科院发布经济蓝皮书预测，中国2017年国内生产总值（GDP）同比增长6.8%左右，比上年增加0.1个百分点，实现年初的增长目标，继续保持在中高速适当的增长区间；预计2018年增速保持在6.7%，就业、物价保持基本稳定，中国经济将在新常态下保持稳中向好发展态势，不会发生硬着陆。

--中国财政：不存在地方政府债务压力明显失衡，省县级还债压力上升--财科院

中国财政科学研究院最新发布报告称，中国地方政府债务的规模增速与财政收入增速基本相当，不存在明显的债务压力失衡情况，但在债务偿还压力上，省级和县级政府债务偿还压力上升明显；此外，地方财政经济运行中的风险在快速变形，且日趋复杂化。

--《焦点》探寻中国现代财政制度路径，地方财力紧和社保缺口成隐忧

对于正处改革深水区的中国而言，要实现建立现代财政制度的目标仍然是一场摸着石头过河的尝试，而中央和地方财权事权的划分无疑是这场改革成败的关键。近日在北京召开的第二届财政与国家治理论坛上，将中央与地方关系的改革，即财权事权如何划分上升到国家法律层面成为与会专家的共识，区域间经济发展的不平衡导致地区财力差异，以及加快进入老龄化的中国如何支撑社保的可持续也成为专家们担心的隐忧。

--中国央行：四季度企业家和银行家宏观经济热度指数和信心指数均上升--调查

中国央行公布季度问卷调查报告显示，四季度企业家信心指数为71.8%，比上季提高3.1个百分点；宏观经济热度指数为38.6%，比上季提高2.7个百分点。四季度银行家宏观经济信心指数为79.1%，比上季提高3.8个百分点；宏观经济热度指数提高至41.2%。

--中国能源：2021年北方清洁取暖率70%，以2+26城市为重点全面推进--发改委

中国国家发改委、国家能源局等十部门日前发布规划提出，到2021年，北方地区清洁取暖率达到70%，力争用五年左右时间，基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。并将以京津冀大气污染传输通道的“2+26”个重点城市为重点，在城市城区、县城和城乡结合部、农村地区全面推进清洁供暖。

--中美关系：合作则共赢对抗必双输，美方应接受中国的发展--中国驻美使馆

中国驻美国使馆发言人关于美《国家安全战略报告》涉华内容的谈话称，中美合作则共赢，对抗必双输，这是不以人的意志为转移的客观事实和必然趋势。中方愿意在相互尊重基础上，与包括美国在内的世界各国和平共处，美方也应适应和接受中国的发展。

--中欧贸易：欧盟颁布反倾销新规，将中国单列为市场严重扭曲经济体

欧盟周三出台了反倾销调查新规，并在一份报告中将中国单列为需要特别关注的国家，并陈述了认定国家干预导致中国经济存在严重市场扭曲的理由。

而针对欧盟公布反倾销调查新方法修正案，中国商务部新闻发言人表示，欧盟此方法违反世贸组织规则，中方保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利，将采取必要措施维护中方合法权益。

--《焦点》中国将与欧美在WTO有关贸易替代国做法的争端公之于众

据中国商务部公布的一份口头陈述词，中国指责美国与欧盟违背了他们在中国加入世界贸易组织(WTO)时作出的承诺。这样的公开指责不同寻常。中国驻WTO大使张向晨在WTO听证会上表示，该贸易争端其实涉及一项国际法的根本原则，即“条约必须信守”。

--中韩关系：韩国入境旅行社称，中国重又禁止赴韩跟团游

韩国入境旅行社称，中国重新禁止赴韩跟团游。“今天早上我的老板告诉我，我们(位于北京和山东)的中国合作伙伴称，1月起他们不会发赴韩团队游，”Naeil Tour Agency的人士通过电话告诉路透。

【金融】

--中国金融：金融改革处于攻坚阶段，改革是防范金融风险唯一出路--央行官员

中国人民银行研究局局长徐忠对中央经济工作会议解读称，总体看中国金融形势是好的。但当前和今后一个时期，尤其是处在深刻转型期和关键跨越期的中国经济，过去经济高速增长掩盖下的一些体制性、结构性矛盾和问题正在持续暴露，金融改革处于攻坚阶段。改革是防范金融风险唯一出路。

--中国金融：资本项目可兑换没有设立时间表，是一个渐进过程--央行副行长

中国央行副行长易纲称，资本项目可兑换实际上是一个相对的，没有特别绝对的概念，中国在官方文件上没有设立资本项目可兑换的时间表，这是一个渐进的过程，且总体来讲开放改革和人民币的国际化风险是可控的。

--中国金融：上海重启QDLP审核，拟在现有总额度内批准单家机构额度--外管局

中国外管局周三表示，近期上海继续推进合格境内有限合伙人(QDLP)试点工作，并启动了QDLP资格审核，拟在现有总额度内批准单家机构额度。这印证了此前路透援引消息人士的报导。

--《狗年展望》跨境资金流动管理“量入为出”，中国对外投资将恢复增长

经过一年多严厉的资本管制，中国资本外流势头得到明显遏制，但代价也显而易见：中资企业对外投资急刹车，人民币国际化也按下暂停键。分析人士预计，美国税改和升息短期对中国跨境资本流动的冲击不会太大，而随着资本流动形势趋稳以及对外开放大旗下的资金持续流入，明年中国有望渐进放松资本管制，跨境资金流动的管理将实现“量入为出”。

--《焦点》防错配风险中国险企投资戴紧箍咒，长期资产面临“僧多粥少”

中国保监会近日发文要求保险企业加强资产负债匹配管理。虽然今年以来万能险占比已大降，部分激进险企“短钱长投”风险得到一定程度遏制，但流动性风险仍存；而因长期资产缺乏，“长钱短投”亦是行业普遍现象，防范资产负债错配风险刻不容缓。

--中国基金：公募基金规模11月增6%至11.4万亿元，货币基金仍是贡献大户

中国基金业协会官方微信披露数据显示，11月底中国公募基金资产规模达11.41万亿元人民币，较上月增长685.32亿元或6%，其中货币基金仍是公募基金资产规模增长的绝对主力。

【固定收益】

--《分析》中国央行净投放减力财政支出接棒助跨年，明年政策仍稳字为先

临近年末中国央行公开市场连二周净投放，但力度较上周明显减弱。资金面虽存结构供需矛盾但整体仍平稳，且财政集中投放将至，跨年难度应不大；而明年货币政策继续定调为稳健中性，加之进一步强调防风险重要性，央行流动性管理态度料不会有明显转变，“削峰填谷”仍是主基调。

--《热点透视》中国国债来年有望踏上全球舞台

一项主要债券指数2018年将把中国主权债纳入，推动外资涌入规模达9万亿(兆)美元的中国债市。中国希望吸引约有6万亿美元被动式管理基金所追踪的三大固定收益指数：分别是近日由富时指数有限公司(FTSE)售予花旗的世界国债指数、摩根公债指数-全球新兴市场(GBI EM)以及彭博巴克莱全球综合债券指数。据渣打预估，若这些指数将中国国债纳入，可能吸引高达2,860亿美元资金进入中国。

【外汇】

--《人民币综述》点心债日渐式微，是否还能重见天日？

因市场深度不足以及政策层面支持下降，2017年离岸人民币债券(点心债、含存款证)发行量不出意外将创下六年来最低水平；同时也因为有效供给有限，海外人民币资金的配置需求看上去则仍然较旺。分析人士预计，在人民币汇率大概率持稳的前提下，离岸人民币资产仍具备较高的配置价值。

--中国外汇：11月银行结售汇逆差75亿美元，跨境资金流动总体平稳

中国11月银行结售汇再现逆差75亿美元，中断了此前连续两个月 的结售汇顺差；当月涉外收付款亦呈现小幅逆差。不过外管局表示，跨境资金流动总体仍属 平稳，未来料将继续保持平衡格局。

--中国外汇：10月增持美国国债84亿美元，仍为美债第一大持有国

美国财政部最新公布数据显示，10月中国持有的美国国债规模增84亿美元至1.19万亿美元，仍旧为第一大美债持有国；上个月则为减持美国国债197亿美元。

--人民币汇率：11月实际与名义有效汇率均回落，实际汇率止步五连升--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，11月人民币实际有效汇率指数降0.09%至121.39，结束连续五个月升势，上月修正后为升0.28%。

【证券/行业】

--中国证券：证监会重申IPO审核节奏常态化不变，拒绝保荐机构占坑卡位--消息

据三位消息人士透露，中国证监会发行部近日组织券商投行人士开会，重申发行审核节奏常态化不变，要求提高保荐质量，保荐机构不能为了占坑卡位抢报项目；证监会并要求各保荐机构对现有项目进行梳理，年底前撤回不符合条件的企业材料。

--《焦点》中国与英国誓言加强经济合作，加速促成股市互通计划

中国与英国誓言将继续并加强经济、金融与贸易议题等方面的广泛合作，包括加快伦敦-上海股市互通计划。中英两国在联合声明中也表示，两国都反对贸易保护主义，重申对世界贸易组织(WTO)做为全球贸易体系重要支柱的支持。

--中港个股：中石油旗下中联油推动重大海外扩张，挑战国际对手--消息

根据三名知悉计划的石油业高管表示，中国石油旗下油气贸易部门计划收购加油站及燃料储存设施，在西非、巴西及巴基斯坦展开业务，推动一波重大全球版图扩张，挑战主要国际对手。

--中国企业：滴滴出行称完成40亿美元融资，支持科技投资和国际化等

中国领先的一站式移动出行平台--滴滴出行宣布，完成新一轮40亿美元的融资，以进一步加大对AI（人工智能）交通技术的投入，加速推进国际化以及包括新能源汽车服务在内的创新业务。

滴滴出行并表示，正寻求通过当地特许经营合作伙伴将其打车服务引入台湾，有可能成为该公司首次外扩，料将与美国竞争对手优步正面交锋。

--《独家新闻》中国智能手机厂商小米2017年营收将超目标--消息

据消息人士称，中国智能手机生产商小米(Xiaomi Inc)对银行业人士称，全年收入将比目标高出多达18%。这标志着公司因为近几年销售下滑而进行业务整顿后，情况已大为好转。

--中国企业：万达计划十年内万达广场发展至千家，覆盖国内九成城市

中国大型房企--万达集团董事长王健林表示，公司目标是未来十年内旗下万达广场增至一千家，估计覆盖国内90%以上的城市，三分之二有消费能力的城市人口将是万达广场重复消费顾客。

--中国个股：腾讯斥资42亿入股永辉超市5%，未来12个月无继续增持计划

中国永辉超市公告披露腾讯入股细节，公司控股股东、实际控制人张轩松、张轩宁已签署协议，向腾讯旗下林芝腾讯科技公司转让4.79亿股永辉超市无限售条件流通股，占总股本的5%，转让对价42.16亿元人民币。

--中国企业：大中华区独角兽企业达120家，整体估值超3万亿元--胡润

胡润研究院首次发布大中华区独角兽指数，共有120家企业入榜，整体估值超过3万亿元人民币，其中蚂蚁金服、滴滴出行分居前两位。

--《图表新闻》中国治霾减产未出重拳，铝价面临压力

最近几个月铝价处于挣扎走势，因最大生产国中国并未在污染治理行动中完全实施炼厂冬季临时关停措施。

--《焦点》中国治污行动提升高品位铁矿石需求，澳洲矿商冀望沾光

中国积极整治钢铁厂污染以减少空气污染，引致了对于高品位铁矿石的需求，一家澳洲内陆的勘探商希望，这股需求能协助筹措资金，实现开发一大规模矿山的宏大计划。 （完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)