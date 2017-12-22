更新版 1-台湾货币市场：周末资金需求升高惟情势尚且平稳，短率维持既有水位

* 周末需求升高，但资金情势平稳 * 短率维持既有水位 * 短票利率平稳 * RP利率涨跌互见 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北12月22日 - 台湾银行间跨年短率周五维稳既有水位。资金调度人士指出，时序更近年底，临周 末需求虽上升，不过资金维稳，利率并未进一步攀高。 展望下周已是2017年的最末一周交易，资调人员表示，由于票券商早将资金缺口挪移、分散至其他日期， 并未密集集中在月底最末日，因此预料缺口很小，就算小幅资金需求出现，也不致太难找钱。 〞难得的是一个平静的周末。〞一位大型银行交易人员说。 也有票券商交易员表示，年底前美元的拆借情况也吃紧，下周也要多观察美元市场拆借情况，若很难拆借 不排除要以台币换汇成美元，将增加资金调度成本，也会进一步紧缩台币市场资金。 今日银行同业间拆借利率仍在0.34-0.37%，拆予票券商则在0.42-0.44%，大多持平上日。 本地时间17:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.968 29.988 台湾加权股价指数<.TWII 10,537.27 10,488.97 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.181% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.250% 0.175-0.300% --一周拆款利率区间 0.180-0.380% 0.180-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.440% 0.210-0.440% --三周拆款利率区间 0.370-0.440% 0.350-0.440% **短票利率平稳** 短票方面，票券商交易员称，今日虽是周末需求升高，但民间、寿险资金进场，且原本将缺口已控制得相 当小，甚至比上周末更低，因此资金情势持稳。 他们表示，多家银行进场提供跨月资金，不管拆款或是短票的资金都相当充足，调度顺畅。 〞很顺利，早上十点多就平了。〞一位大型票券商交易员说。 今日30天自保短票的成交利率在0.40-0.425%，大致持平上日。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%，区间在0.40-0.425%，成交87.41亿台币 ；前日加权平均利率0.414%，区间在0.38-0.44%，成交97.21亿台币。 台湾央行周五发行2,418.5亿台币定存单，发行余额减205.5亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆520.50亿台币；分别为周一4,144.50亿、周二1,865.50亿、周三116亿、周 四2,666亿及周五1,728.50亿台币。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备1,022亿台币，至周日累计超额准备1兆498亿台币、加计前 期1%的超额准备1兆2,448亿台币。 **RP利率涨跌互见** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员指出，今天资金略趋宽松，投信公司因寿险公司资金涌入使钱略 偏多，利率则呈〞涨跌互见〞状态。 〞钱多、钱多，寿险公司丢钱到货币型基金，出现钱多券少的情况，今天以低利率为主。〞一大型票券商 交易员说。 证券商交易员亦称，今天资金较前几天稍微多一些，且陆续跨年，利率大致持稳。 他们指出，月内资金不缺，尤其是银行端短钱很多。跨年资金则是多缺不一，但整体而言，今天资金已不 及前几天紧俏。 〞钱有比昨天松一点点，主要是投信端，银行月内也钱不少。〞一大型证券商交易员说。 他并称，外资若未进一步大举汇出，且随银行积数调整近尾声，下周年关资金有望渐渐趋向略多的情况， 届时银行有望放心丢钱。 今日证券商与金融机构成交债券利率大致持稳，年内公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债RP利率在0.40 -0.42%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43%。 大型票券商与金融机构承作RP利率则是涨跌互见，极短天期利率在0.23-0.25%，上日则在0.23-0.28%；公 债RP月内利率在0.26-0.32%，上日在0.27-0.30%，跨年在0.29-0.32%，上日为0.28-0.32%；公司债方面，月内 利率在0.29-0.33%，上日在0.28-0.30%，跨年主要在0.33-0.35%，上日在0.32-0.33%。(完) (集体采写 罗两莎; 审校 乔艳红)