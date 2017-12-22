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更新版 1-中国汇市：人民币缩量上涨至逾三个月新高，不排除年底偶发因素加大市场波动
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December 22, 2017 / 9:08 AM / 4 days ago

更新版 1-中国汇市：人民币缩量上涨至逾三个月新高，不排除年底偶发因素加大市场波动

2 分钟阅读

    * 人民币缩量上涨至逾三个月新高，中间价则小跌
    * 大行结汇增加，但整体流动性并不充裕
    * 人民币料大概率持稳，不排除年底因素加大市场波动

 (新增更多评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月22日 - 人民币兑美元即期周五缩量上涨至逾三个月新高
，中间价则小幅调整。交易员指出，市场经历两日宽幅波动后今日成交萎缩波动幅度相应缩
窄，大行结汇明显增多引领人民币上涨，不过圣诞和元旦假期临近市场流动性下降较快，短
期人民币大概率仍以稳定为主。
    
    他们并指出，临近年末偶发因素导致市场大幅波动的可能性仍在，机构自营平稳跨年意
愿较强，预计在接下来时间流动性可能进一步下降；而离岸人民币流动性需求仍较大，隔夜
HIBOR拆借利率升至2.30583%的近一个月高点。

    “今天结汇多一些，北京还蛮多的，...未来走向还是比较纠结，主要看美元指数。”
一中资行交易员称。
            
    另一个中资行交易员称，年底时间点，有MPA（宏观审慎评估）考核等原因，比较特殊
，加上流动性不太好，“不好说是不是会又动起来”。

    全球汇市方面，美元周五小幅上涨，但周线仍可能下跌；欧元则下挫，因此前加泰罗尼
亚大选结果显示分离派胜出，这对马德里当局造成打击。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元            今日             上日           升贬
    即期成交价格                6.5687           6.5858          0.26%
          中间价                6.5821           6.5795         -0.04%
    成交额                   175.51亿美元     194.11亿美元         
        日内波动幅度(pips)       178           日低6.5852     日高6.5674
          今年以来升贬幅度                                          5.80%
    2005年汇改以来升贬幅度                                         26.00%
     一年期美元/人民币掉期         1029.26                               
                                                              
                                                                   
 离岸人民币市场                  今日             上日                   
          CNH即期               6.572            6.5647                  
   一年期NDF                    6.722            6.7175                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5764
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7969元、5.8003元和8.8025元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良/乔艳红)

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