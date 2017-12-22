更新版 1-中国汇市：人民币缩量上涨至逾三个月新高，不排除年底偶发因素加大市场波动

* 人民币缩量上涨至逾三个月新高，中间价则小跌 * 大行结汇增加，但整体流动性并不充裕 * 人民币料大概率持稳，不排除年底因素加大市场波动 (新增更多评论和收盘报价) 路透上海/北京12月22日 - 人民币兑美元即期周五缩量上涨至逾三个月新高 ，中间价则小幅调整。交易员指出，市场经历两日宽幅波动后今日成交萎缩波动幅度相应缩 窄，大行结汇明显增多引领人民币上涨，不过圣诞和元旦假期临近市场流动性下降较快，短 期人民币大概率仍以稳定为主。 他们并指出，临近年末偶发因素导致市场大幅波动的可能性仍在，机构自营平稳跨年意 愿较强，预计在接下来时间流动性可能进一步下降；而离岸人民币流动性需求仍较大，隔夜 HIBOR拆借利率升至2.30583%的近一个月高点。 “今天结汇多一些，北京还蛮多的，...未来走向还是比较纠结，主要看美元指数。” 一中资行交易员称。 另一个中资行交易员称，年底时间点，有MPA（宏观审慎评估）考核等原因，比较特殊 ，加上流动性不太好，“不好说是不是会又动起来”。 全球汇市方面，美元周五小幅上涨，但周线仍可能下跌；欧元则下挫，因此前加泰罗尼 亚大选结果显示分离派胜出，这对马德里当局造成打击。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5687 6.5858 0.26% 中间价 6.5821 6.5795 -0.04% 成交额 175.51亿美元 194.11亿美元 日内波动幅度(pips) 178 日低6.5852 日高6.5674 今年以来升贬幅度 5.80% 2005年汇改以来升贬幅度 26.00% 一年期美元/人民币掉期 1029.26 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.572 6.5647 一年期NDF 6.722 6.7175 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5764 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7969元、5.8003元和8.8025元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/李文科; 审校 张喜良/乔艳红)