重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月18日-22日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周走升0.58%，为连续第二周上涨，且周五收盘创下逾三个月新高至6.5687。临近年底，自营盘平稳跨年意愿较强，总体成交量有所收缩，而企业结汇需求上升，带动人民币持续走升，不过年底时间点，不排除MPA考核等因素加大年底汇市市场波动，但整体汇价仍有望大概率持稳。

公开市场操作:

--临近年末中国央行公开市场连二周净投放，但力度较此前一周明显减弱。资金面虽存结构供需矛盾但整体仍平稳，且财政集中投放将至，跨年难度应不大；而明年货币政策继续定调为稳健中性，加之进一步强调防风险重要性，央行流动性管理态度料不会有明显转变，“削峰填谷”仍是主基调。

分析人士指出，刚刚结束的中央经济工作会议虽然没有强调去杠杆，但在关于货币政策的表述中提到“管住货币供给总闸门”，这无疑基本锁死了来年政策的放松空间，除非经济基本面出现超预期调整。

他们还认为，考虑到经济持续增长动能不足，同时化解金融风险也需要适宜的货币环境，不宜一味收紧，明年应该也看不到上调基准利率等紧缩政策现身。不过若货币市场利率仍维持高位，央行仍有可能继续“随行就市”上调逆回购、MLF（中期借贷便利）等政策利率，时机或依旧会选择在美国升息之后。

债市:

--中国银行间债市当周现券以盘整为主。备受关注的中央经济工作会议未给债市提供新的方向，加之年底将至，机构交投愿意不强。即使有交易盘有为明年提前布局的想法，但配置户兴趣缺缺，元旦前料难有大的机会。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率持续走升，明年春节前到期的短票成交已至5.20%附近高位。由于临近年末，跨年需求正处高峰推动资金价格不断上行，即便票据利率走高但幅度仍不及资金成本，因此收票需求寥寥。

交易员并指出，除利率倒挂抑制交投外，年末银行为应对MPA（宏观审慎评估）考核，在信贷规模基本调整到位后，大多也会暂时冻结票据交易，年内最后一周淡静的市况料仍将维持。

股市:

--中国股市沪综指当周累计升0.95%，结束此前连续五周跌势。经过前期的连续调整，年底结账压力明显减弱，且近日资金面有所缓和，金融、消费及资源类股等热点轮番上涨，大盘亦出现小幅反弹。沪综指周五收报3,297.06点。(完) (整理 边竞/李宏薇/李文科; 审校 乔艳红)