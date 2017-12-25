重发-台湾债市：10年券殖利率早盘跌至逾13个月低点，因明年首季发债少于预期

(重发修改措辞)

路透台北12月25日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一大幅走低，创逾13个月低点。交易商表示，虽然美债殖利率维稳，但台债因明年发债金额不如预期，供给太少，吸引追价买盘进场。

他们指出，明年首季只发行750亿台币公债，不如原先市场预期的由1,000亿台币起跳。今日不少等待的买盘死心，马上进场买券。

〞第四季筹码本来就不够，本来要等一等。但今天只发这样，等于期待落空。〞一位大型证券商交易员说。

本地时间10:47，10年券106/9殖利率跌2.50基点至0.9420%，成交28.5亿台币，盘中最低一度跌至0.9355%，前低是2016年11月4日盘中的0.9290%；至于台股加权指数则跌0.11%。

台湾财政部上周五表示，明年第一季将发行750亿台币甲类公债，以及1,350亿台币国库券；而明年首期公债为五年期公债，金额250亿台币。

交易员预估预估，今日五年公债106/10期交易区间料在0.63-0.66%；而10年公债106/9期估在0.93-0.96%。

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