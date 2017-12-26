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重温稿-台湾货币市场：大行恢复供应资金短率稳中透坚，短票及RP利率微扬
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#亚洲
December 26, 2017 / 12:04 AM / a day ago

重温稿-台湾货币市场：大行恢复供应资金短率稳中透坚，短票及RP利率微扬

3 分钟阅读

    * 短率稳中透坚，新拆款需求略增
    * 大行供应资金，利率开高于市场
    * 资金缺口较小，短票利率仍微扬
    * RP资金平平，部分利率微幅上升

     记者 罗两莎
    路透台北12月25日 - 台湾银行间跨年短率周一稳中透坚。资金调度人士表示，今天一
大型银行恢复提供资金，缓解市场资金紧张气氛，惟利率开得较先高，对票券商跨年拆款利
率调升至0.44%。
    
    他们指出，大行再度于拆款市场供应资金，且上周央行大减七天及14天期定存单发行量
，让大家松了一口气；但毕竟是年关，市场气氛虽不像上周紧张，利率仍为稳中透坚。
    
    〞我们今天拆款有开门，需求不少啊，拆款新单比较多。〞一大型银行资调人员说。
    
    利率方面，她介绍称，对票券商跨年拆款利率自原先的0.42%调为0.44%，对银行亦自0.
36%调为0.38%。
    
    另一大型银行资调人员则表示，市场资金需求平平，且气氛不像上周紧张，利率则维持
不变，对票券商跨年拆款利率仍在0.43%，对银行则在0.37%，〞上礼拜央行七天期和14天期
定存单少发很多，今天感觉没有那么紧张了。〞
    
    票券商方面，资金人员指出，因一大型银行恢复提供资金，且资金缺口较小，今天钱还
算好拿，利率则介于0.43-0.44%。    
   
    一大型票券商资调人员称，拆款以到期续拆为主，市场资金尚属充沛，但月内短钱居多
，跨年资金则没有想象中充裕。
    
    台湾央行上周四发行14天期定存单金额降为1,562亿台币，较前次(12月7日)减少326亿
；七天期定存单方面，上周五发行金额降为1,495.5亿台币，较前次(12月15日)发行量减少2
05.5亿。
        
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.968                     29.968    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,522.49                  10,537.27    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.180-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.380%               0.180-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.440%               0.200-0.440%
  
    **短票利率微扬**
    
    短票方面，票券商交易员表示，今天资金缺口比较小，钱虽不难拿，但因是年关利率仍
微扬，主要成交在0.42-0.43%。
    
    他们指出，年关虽进入倒数，但一大行恢复提供资金，感觉上市场资金没有那么紧俏了
，因而尽量选择利率较低者往来。
    
    〞今天我的(资金)缺口很小，有卖票啦，但利率比较高的通通不做。〞一大型票券商交
易员说。
    
    今日30天自保短票的成交利率在0.42-0.43%，上日在0.40-0.425%。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.418%，区间在0.40-0.435%
，成交79.86亿台币；前日加权平均利率0.416%，区间在0.40-0.425%，成交87.41亿台币。 
    
    台湾央行周一发行4,150.5亿台币定存单，发行余额增6亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆520.5亿台币；余日分别为：周二1,865.5亿、周三116亿
、周四2,666亿及周五1,728.5亿台币。

    拆款中心资料显示，周一银行超额准备1,007亿台币，累计超额准备1兆1,319亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆3,269亿台币。  
          
            
    **RP资金平平利率微升**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，市场资金平平，钱还算好拿，利率大致持
稳。
    
    〞投信很安静，没有看到年底基金赎回的现象，如果没有意外，这个月底资金可能会偏
多。〞一大型证券商交易员说，〞但要注意最后两、三天的变化，有时客户临时会动用资金
。〞
    
    票券商方面，交易员称，资金略多，投信和银行资金都不少，利率则往较高水准靠拢；
但有票券商因跨年资金安排的差不多，因而以短钱低利率者为优先。
    
    〞钱多，我的策略是以短钱、低利率为主，因为跨年已安排的差不多了。〞一大型票券
商交易员说。
        
    今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，年内公债RP利率主要在0.30-0.3
1%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43%
。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率微升，极短天期利率在0.23-0.26%，上日在0.23-0.2
5%；公债RP月内利率在0.28-0.30%，上日则在0.26-0.32%，跨年在0.30-0.35%，上日在0.29
-0.32%；公司债方面，月内利率在0.32-0.33%，上日在0.29-0.33%，跨年主要在0.32-0.35%
，上日在0.33-0.35%。(完)   

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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