重温稿-台湾货币市场：大行恢复供应资金短率稳中透坚，短票及RP利率微扬

* 短率稳中透坚，新拆款需求略增 * 大行供应资金，利率开高于市场 * 资金缺口较小，短票利率仍微扬 * RP资金平平，部分利率微幅上升 记者 罗两莎 路透台北12月25日 - 台湾银行间跨年短率周一稳中透坚。资金调度人士表示，今天一 大型银行恢复提供资金，缓解市场资金紧张气氛，惟利率开得较先高，对票券商跨年拆款利 率调升至0.44%。 他们指出，大行再度于拆款市场供应资金，且上周央行大减七天及14天期定存单发行量 ，让大家松了一口气；但毕竟是年关，市场气氛虽不像上周紧张，利率仍为稳中透坚。 〞我们今天拆款有开门，需求不少啊，拆款新单比较多。〞一大型银行资调人员说。 利率方面，她介绍称，对票券商跨年拆款利率自原先的0.42%调为0.44%，对银行亦自0. 36%调为0.38%。 另一大型银行资调人员则表示，市场资金需求平平，且气氛不像上周紧张，利率则维持 不变，对票券商跨年拆款利率仍在0.43%，对银行则在0.37%，〞上礼拜央行七天期和14天期 定存单少发很多，今天感觉没有那么紧张了。〞 票券商方面，资金人员指出，因一大型银行恢复提供资金，且资金缺口较小，今天钱还 算好拿，利率则介于0.43-0.44%。 一大型票券商资调人员称，拆款以到期续拆为主，市场资金尚属充沛，但月内短钱居多 ，跨年资金则没有想象中充裕。 台湾央行上周四发行14天期定存单金额降为1,562亿台币，较前次(12月7日)减少326亿 ；七天期定存单方面，上周五发行金额降为1,495.5亿台币，较前次(12月15日)发行量减少2 05.5亿。 本地时间17:35 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.968 29.968 台湾加权股价指数<.TWII 10,522.49 10,537.27 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.181% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.178-0.280% 0.180-0.250% --一周拆款利率区间 0.178-0.380% 0.180-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.440% 0.200-0.440% **短票利率微扬** 短票方面，票券商交易员表示，今天资金缺口比较小，钱虽不难拿，但因是年关利率仍 微扬，主要成交在0.42-0.43%。 他们指出，年关虽进入倒数，但一大行恢复提供资金，感觉上市场资金没有那么紧俏了 ，因而尽量选择利率较低者往来。 〞今天我的(资金)缺口很小，有卖票啦，但利率比较高的通通不做。〞一大型票券商交 易员说。 今日30天自保短票的成交利率在0.42-0.43%，上日在0.40-0.425%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.418%，区间在0.40-0.435% ，成交79.86亿台币；前日加权平均利率0.416%，区间在0.40-0.425%，成交87.41亿台币。 台湾央行周一发行4,150.5亿台币定存单，发行余额增6亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆520.5亿台币；余日分别为：周二1,865.5亿、周三116亿 、周四2,666亿及周五1,728.5亿台币。 拆款中心资料显示，周一银行超额准备1,007亿台币，累计超额准备1兆1,319亿 台币、加计前期1%的超额准备1兆3,269亿台币。 **RP资金平平利率微升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员称，市场资金平平，钱还算好拿，利率大致持 稳。 〞投信很安静，没有看到年底基金赎回的现象，如果没有意外，这个月底资金可能会偏 多。〞一大型证券商交易员说，〞但要注意最后两、三天的变化，有时客户临时会动用资金 。〞 票券商方面，交易员称，资金略多，投信和银行资金都不少，利率则往较高水准靠拢； 但有票券商因跨年资金安排的差不多，因而以短钱低利率者为优先。 〞钱多，我的策略是以短钱、低利率为主，因为跨年已安排的差不多了。〞一大型票券 商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券利率持稳于上日水准，年内公债RP利率主要在0.30-0.3 1%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43% 。 大型票券商与金融机构承作RP利率微升，极短天期利率在0.23-0.26%，上日在0.23-0.2 5%；公债RP月内利率在0.28-0.30%，上日则在0.26-0.32%，跨年在0.30-0.35%，上日在0.29 -0.32%；公司债方面，月内利率在0.32-0.33%，上日在0.29-0.33%，跨年主要在0.32-0.35% ，上日在0.33-0.35%。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)