更新版 1-台湾货币市场：银行年关资金大致安排就绪，拆款及短票利率微降

* 银行间短率稳中微降，拆款续拆为主 * 票券商和银行年关资金大致安排就绪 * 短票利率微降，因票券商资金缺口小 * RP市场资金略偏松，利率大致持平 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月26日 - 台湾银行间跨年短率周二稳中微降。资金调度人士称，随大型银 行上日恢复供应资金，加上各银行和票券商年关资金已大致安排就绪，今日拆款需求以到期 续做为主，利率则呈微幅下滑迹象。 他们表示，因市场资金尚属充裕，拆款市场新增需求并不多，今天票券商跨年利率主要 落在0.425-0.43%。 〞满安静的，只有到期续的，票券商大部分都跨（年）过去了。〞一大型银行资调人员 说，〞没有什么新增的需求，大家资金调度大致就绪，利率差不多在这里了。〞 昨日恢复供应资金的大行资调人员则称，今天拆款到期续做和新增需求都还不错，利率 则是持稳。 票券商方面，资调人员指出，因资金缺口不大，且有大型银行供应资金，钱很好拿，部 分银行拆款利率已出现微幅下滑迹象；主要是先前各银行操作偏保守，年底资金可能会略偏 多，利率有望略走低。 〞之前大家计算的保守过头，月底利率应该会下来一点。〞一大型票券商资调人员说， 〞我这里利率有掉下来一点点，跨年九天期拆款利率在0.425%。〞 另一大型票券商资调人员亦称，今天缺口不大，拆款到期续拆居多，跨年利率大致介于 0.42-0.43%。 本地时间17:36 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.945 29.968 台湾加权股价指数<.TWII 10,421.91 10,522.49 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.180% 0.179% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.179-0.280% 0.178-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.178-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.430% 0.200-0.440% **短票利率微降** 短票方面，票券商交易员指出，市场资金略转偏多，因资金缺口小，大型票券商大都不 卖利率较高的0.44%票券。 他们表示，在市场资金偏多，拆款市场又很容易可以调到跨年资金之下，有别于上日， 今天票券商大多婉拒0.44%的较高利率，利率主要成交在0.41-0.43%。 〞今天一直在挡外面的钱啊，利率比较高的0.44%通通不准收，只卖0.42%。〞一大型票 券商交易员说。 今日30天自保短票的成交利率在0.41-0.43%，上日则在0.42-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.419%，区间在0.40-0.44%， 成交30.28亿台币；前日加权平均利率0.418%，区间在0.40-0.435%，成交79.86亿台币。 台湾央行周二发行1,867亿台币定存单，发行余额增1.5亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆520.5亿台币；余日分别为：周三116亿、周四2,666亿及 周五1,728.5亿台币。 拆款中心资料显示，周二银行超额准备559亿台币，累计超额准备1兆1,825亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆3,775亿台币。 **RP利率持平** 债券附买回(RP)市场方面，票券商和证券商交易员均指出，今天市场资金略偏松，投信 和银行略多钱，利率大都持平于上日水准。 〞缺口不大，钱很多，利率没变。〞一大型票券商交易员说。 一大型证券商交易员说，〞今天钱偏松，有缺还满好收(钱)的，利率没什么变。〞 另一大型证券商交易员则称，因明日有三档金融债券交割，合计达78亿台币，年关前还 是要小心应对。 明日交割的债券有：中国输出入银行发行34亿台币金融债、王道银行发行金融债券共17 .5亿台币，及台中商银发行26.5亿台币金融债券。 今日证券商与金融机构成交债券利率与上日水准大致相同，年内公债RP利率主要在0.30 -0.31%；公司债RP利率在0.40-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.33%，公司债在0.42-0 .43%。 大型票券商与金融机构承作RP利率持平，极短天期利率在0.23-0.26%；公债RP月内利率 在0.28-0.30%，跨年在0.30-0.35%；公司债方面，月内利率在0.32-0.33%，跨年主要在0.32 -0.35%。(完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)