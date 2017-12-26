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更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌脱离近三个半月新高，逢低购汇盘伺机出动
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December 26, 2017 / 9:20 AM / 更新于 20 hours ago

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌脱离近三个半月新高，逢低购汇盘伺机出动

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收跌脱离近三个半月新高
    * 中间价亦创近三个半月新高
    * 市场流动性不足，逢低购汇需求施压人民币
    * 短期料延续宽幅震荡

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月26日 - 人民币兑美元即期周二先扬后抑小幅收跌，早盘曾一度随中间价双双创出近三个半月新高。交易员表示，市场仍处于假期模式，流动性明显不足，双边点差扩大；上午人民币冲高后逢低购汇盘涌出，加上整体流动性不佳令汇价大幅波动，短期或延续宽幅震荡。
    
    他们并指出，和去年底相比，虽然汇价仍呈现双向波动，但市场情绪完全不同，由于外部欧元、美元变化有限，人民币料不存在大幅升贬走势；即使盘中出现明显波动，但预计流动性恢复后，市场仍会回归到相对均衡水平。
    
    “客盘来抄底（买美元）了，给什么价格都买的那种，自营的话给的价格不好，都没法做，流动性很差，购汇需求一来就打上去，结汇盘一来就砸下去了。”一中资行交易员称。
    
    另一中资行交易员指出，市场清淡日内波幅扩大，这几天估计会延续这样的情况，但人民币升破6.5的可能性并不大，如今天上午一样，汇价越向6.5接近，逢低购汇盘便会激发出来更多。    
  
    全球汇市方面，美元周二在交投淡静的假日市场持稳，未理会乐观的日本经济数据，市场参与者思考的是有关明年的潜在交投诱因。澳洲和香港市场在周一圣诞节假日后依然关闭，很多欧洲金融中心周二也关闭。。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元          今日             上日             升贬
  即期成交价格                6.544            6.5404           -0.06%
        中间价                6.5416           6.5683           0.41%
  成交额                   178.97亿美元     160.05亿美元           
      日内波动幅度(pips)       265           日低6.5595       日高6.533
        今年以来升贬幅度                                             6.20%
  2005年汇改以来升贬幅度                                            26.47%
   一年期美元/人民币掉期          1021.5                                  
                                                            
                                                                   
 离岸人民币市场                今日             上日                      
        CNH即期               6.544            6.5495                     
 一年期NDF                    6.7004           6.6993                     
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5433元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7682元、5.7762元和8.7511元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 曾祥进/张喜良)

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