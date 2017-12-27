FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，年末流动性稀疏交易中枢在6.55徘徊
频道
专题
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
国际财经
若不能赢得阿联酋航空订单 空客A380或将停产--消息
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
中国财经
广汽集团与蔚来合组新能源汽车公司 未来将多维度合作
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
财经视点
专栏节选：比特币何去何从？--今周刊「老谢开讲」
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 27, 2017 / 9:36 AM / 更新于 21 hours ago

更新版 1-中国汇市：人民币小幅收跌，年末流动性稀疏交易中枢在6.55徘徊

2 分钟阅读

    * 人民币随中间价小幅收跌
    * 客盘购汇略微偏多
    * 元旦前料延续宽幅波动
    * 跨年资金价高推升相应期限掉期点

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月27日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，跟随中间价震
荡下行。交易员指出，年末行情延续，市场交投依旧清淡，而且缺乏外部指引，总体看客盘
购汇需求略微偏多，一度打压人民币暂跌破6.56元关口。
    
    他们认为，可能是大额客户看最近美元跌得比较厉害，有一些逢低购汇的需求释放出来
，目前来看6.55以下是比较合适的购汇点位。估计元旦前后汇价延续宽幅波动，但大幅升贬
概率并不大，交易中枢在6.55上下徘徊。    
    
    “这几天波动幅度比美元都大，主要还是流动性不好，结汇或者购汇一出来，市场就大
幅波动，”一外资行交易员称。
    
    交易员指出，从技术图形看，人民币升破6.57元后支撑变阻力，如果汇价跌回6.57元附
近，可考虑出手结汇；由于银行间跨年资金价格大涨，境内美元/人民币相应跨年短端掉期
点也出现明显上行，但预计节后将恢复平静。
        
    全球汇市方面， 美元兑一篮子货币周三下跌；油价本周反弹，支撑了加元等商品货币
。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元            今日            上日           升贬
     即期成交价格               6.5555           6.544         -0.18%
           中间价               6.5421          6.5416         -0.01%
     成交额                  145.56亿美元    178.97亿美元         
         日内波动幅度(pips)       179         日低6.5614     日高6.5435
           今年以来升贬幅度                                        6.01%
     2005年汇改以来升贬幅度                                       26.25%
      一年期美元/人民币掉期           1053                              
                                                             
                                                                  
 离岸人民币市场                  今日            上日                   
           CNH即期              6.5562          6.5416                  
    一年期NDF                    6.702          6.6867                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5554
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7805元、5.7922元和8.7762元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below