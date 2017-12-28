重温稿-台湾货币市场：银行积数调整近尾声短率大致持稳，短票利率略下滑

* 银行积数调整近尾声，短率大致持稳 * 央行高层称年关资金供给没有问题 * 票券商缺口不大，短票利率略下滑 * RP市场资金充沛，利率则涨跌互见 记者 罗两莎 路透台北12月27日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，随着各银行 积数调整近尾声，市场资金略偏多，拆款市场以到期续做为主，利率则持稳。 对于年关资金供给，一不愿具名台湾央行高层称，年关资金供给没有问题，央行亦会提 供协助。 〞年关资金应该没有问题啦，各银行都会安排好，我们(央行)也会协助他们。〞该央行 高层对路透说。 银行资调人员也指出，因央行减少定存单发行量，且票券商大都已安排好跨年资金，市 场资金紧张气氛趋缓和，拆款需求不强；外商银行资金偏多，一大早即到处打电话推销资金 。 〞今天(拆款)需求平淡，主要最近每天到期量不多，都是到期续做，完全没有新增的需 求，利率没有变。〞一大型银行资调人员说，〞市场紧张气氛没了，因为票券商大部分都跨 (年)过去了。〞 他称，今天持续在市场供应资金，利率亦无变化，对票券商跨年拆款利率在0.43%，对 银行则在0.37%。 本周起恢复供应资金的大型银行资调人员也指出，由于各银行积数已调整的差不多，票 券商资金缺口不大，拆款需求不强。 票券商方面，一大型票券商资金人员称，市场资金充沛，钱很好拿，利率不变，〞大家 都陆续有钱进来。〞 台湾央行周三称，因元旦假日央行未发行存单，为调整之后存单到期金额分配不均情形 ，将在明年1月2日（下周二）增加发行27天期定存单，利率为0.59%。 本地时间17:49 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.940 29.945 台湾加权股价指数<.TWII 10,486.67 10,421.91 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.180% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.179-0.280% --一周拆款利率区间 0.182-0.440% 0.180-0.440% --两周拆款利率区间 0.210-0.430% 0.200-0.430% **短票利率略下滑** 短票方面，票券商交易员表示，今天多家银行企图拉高短票利，惟市场资金偏多，利率 略为下滑，最低可做到0.40%。 〞我这里今天匡蛮多钱进来，利率在0.40-0.42%。〞一大型票券商交易员说。 他们指出，因市场钱略转偏多，利率亦出现下滑走势，主要成交在0.42%，少量在0.40% 及0.43%。 今日30天自保短票成交利率主要在0.42%，部分在0.40%及0.43%，上日在0.41-0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%，区间在0.38-0.44%， 成交51.06亿台币；前日加权平均利率0.419%，区间在%，成交30.28亿台币。 台湾央行周三发行124亿台币定存单，发行余额增8亿台币；周四央行定存单到期金额2, 666亿，周五为1,728.5亿。 拆款中心资料显示，周三银行超额准备357亿台币，累计超额准备1兆2,153亿台 币、加计前期1%的超额准备1兆4,103亿台币。 **RP利率涨跌互见** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场资金没有特别的紧俏，投信公 司月内短钱多，惟因跨年因素，银行端要求较高的利率，因而略为拉高利率。 〞银行因为跨年，有人要求比较高的利率，公债跨年有稍微高一点，从0.32%拉高到0.3 3%。〞一大型证券商交易员说，〞钱还是很好拿，公司债利率没有变。〞 但也有证券商交易员称，因大部分银行均已安排好跨年资金，央行亦透过公开市场操作 释出资金，年关应可安稳度过。 票券商方面，交易员表示，资金更为充沛，尤其是银行端大都已能跨年，另投信和寿险 公司钱也不少，但券不多，出现券供不应求的情况。 〞大家都有钱，但券不多。〞一大型票券商交易员说。 今日交割的债券有：中国输出入银行发行34亿台币金融债、王道银行发行金融债券共17 .5亿台币，及台中商银发行26.5亿台币金融债券。 今日证券商与金融机构成交债券利率微升，年内公债RP利率主要在0.30-0.32%，上日在 0.30-0.31%，公司债RP利率在0.40%，上日在0.40-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.32-0.33 %，上日则在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43%，上日亦同。 大型票券商与金融机构承作RP利率涨跌互见，极短天期利率在0.23-0.25%，上日则在0. 23-0.26%；公债RP月内利率在0.28-0.32%，上日在0.28-0.30%；跨年在0.30-0.35%，与上日 水准相同。在公司债方面，月内利率在0.28-0.32%，上日则在0.32-0.33%，跨年主要在0.32 -0.35%，上日亦同。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良/乔艳红)