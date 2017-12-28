FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
重温稿-台湾货币市场：银行积数调整近尾声短率大致持稳，短票利率略下滑
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 28, 2017 / 12:02 AM / 2 days ago

重温稿-台湾货币市场：银行积数调整近尾声短率大致持稳，短票利率略下滑

3 分钟阅读

    * 银行积数调整近尾声，短率大致持稳
    * 央行高层称年关资金供给没有问题
    * 票券商缺口不大，短票利率略下滑
    * RP市场资金充沛，利率则涨跌互见

     记者 罗两莎
    路透台北12月27日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资金调度人士表示，随着各银行
积数调整近尾声，市场资金略偏多，拆款市场以到期续做为主，利率则持稳。
    
    对于年关资金供给，一不愿具名台湾央行高层称，年关资金供给没有问题，央行亦会提
供协助。
    
    〞年关资金应该没有问题啦，各银行都会安排好，我们(央行)也会协助他们。〞该央行
高层对路透说。
    
    银行资调人员也指出，因央行减少定存单发行量，且票券商大都已安排好跨年资金，市
场资金紧张气氛趋缓和，拆款需求不强；外商银行资金偏多，一大早即到处打电话推销资金
。
    
    〞今天(拆款)需求平淡，主要最近每天到期量不多，都是到期续做，完全没有新增的需
求，利率没有变。〞一大型银行资调人员说，〞市场紧张气氛没了，因为票券商大部分都跨
(年)过去了。〞
    
    他称，今天持续在市场供应资金，利率亦无变化，对票券商跨年拆款利率在0.43%，对
银行则在0.37%。
    
    本周起恢复供应资金的大型银行资调人员也指出，由于各银行积数已调整的差不多，票
券商资金缺口不大，拆款需求不强。
    
    票券商方面，一大型票券商资金人员称，市场资金充沛，钱很好拿，利率不变，〞大家
都陆续有钱进来。〞
    
    台湾央行周三称，因元旦假日央行未发行存单，为调整之后存单到期金额分配不均情形
，将在明年1月2日（下周二）增加发行27天期定存单，利率为0.59%。
        
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.940                     29.945    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,486.67                  10,421.91    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.440%               0.180-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.430%               0.200-0.430%
    

    **短票利率略下滑**
    
    短票方面，票券商交易员表示，今天多家银行企图拉高短票利，惟市场资金偏多，利率
略为下滑，最低可做到0.40%。
    
    〞我这里今天匡蛮多钱进来，利率在0.40-0.42%。〞一大型票券商交易员说。
    
    他们指出，因市场钱略转偏多，利率亦出现下滑走势，主要成交在0.42%，少量在0.40%
及0.43%。
    
    今日30天自保短票成交利率主要在0.42%，部分在0.40%及0.43%，上日在0.41-0.43%。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%，区间在0.38-0.44%，
成交51.06亿台币；前日加权平均利率0.419%，区间在%，成交30.28亿台币。 
    
    台湾央行周三发行124亿台币定存单，发行余额增8亿台币；周四央行定存单到期金额2,
666亿，周五为1,728.5亿。

    拆款中心资料显示，周三银行超额准备357亿台币，累计超额准备1兆2,153亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆4,103亿台币。  
          
            
    **RP利率涨跌互见**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员表示，今天市场资金没有特别的紧俏，投信公
司月内短钱多，惟因跨年因素，银行端要求较高的利率，因而略为拉高利率。
    
    〞银行因为跨年，有人要求比较高的利率，公债跨年有稍微高一点，从0.32%拉高到0.3
3%。〞一大型证券商交易员说，〞钱还是很好拿，公司债利率没有变。〞
    
    但也有证券商交易员称，因大部分银行均已安排好跨年资金，央行亦透过公开市场操作
释出资金，年关应可安稳度过。
    
    票券商方面，交易员表示，资金更为充沛，尤其是银行端大都已能跨年，另投信和寿险
公司钱也不少，但券不多，出现券供不应求的情况。

    〞大家都有钱，但券不多。〞一大型票券商交易员说。    
      
    今日交割的债券有：中国输出入银行发行34亿台币金融债、王道银行发行金融债券共17
.5亿台币，及台中商银发行26.5亿台币金融债券。

    今日证券商与金融机构成交债券利率微升，年内公债RP利率主要在0.30-0.32%，上日在
0.30-0.31%，公司债RP利率在0.40%，上日在0.40-0.42%；跨年公债RP利率主要在0.32-0.33
%，上日则在0.31-0.33%，公司债在0.42-0.43%，上日亦同。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率涨跌互见，极短天期利率在0.23-0.25%，上日则在0.
23-0.26%；公债RP月内利率在0.28-0.32%，上日在0.28-0.30%；跨年在0.30-0.35%，与上日
水准相同。在公司债方面，月内利率在0.28-0.32%，上日则在0.32-0.33%，跨年主要在0.32
-0.35%，上日亦同。(完)   

 (记者 罗两莎；审校  张喜良/乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below