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更新版 1-台湾货币市场：资金充沛银行间短率持稳，短票利率往区间下缘靠拢
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December 28, 2017 / 9:38 AM / a day ago

更新版 1-台湾货币市场：资金充沛银行间短率持稳，短票利率往区间下缘靠拢

3 分钟阅读

    * 银行间短率持稳，整体资金充沛
    * 资金分配紊乱，拆款需求略升温
    * 钱多，短票利率往区间下缘靠拢
    * RP市场资金偏多，券商年关无感

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北12月28日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人士说，今天新增拆款需求略为升温，惟整体
市场资金充沛，很容易调到钱，利率亦无大变化。
    
    他们表示，随年关进入倒数，今天部分银行因客户动用贷款额度，或上日做换汇交易(SWAP)须调整部位，
因而衍生出不少新增拆款需求，利率则持稳。

    〞今天资金分配有点紊乱，有衍生出一些新的需求。〞一大型银行资调人员说，〞需求有强一点，一些银
行有客户动用放款和交割款。〞
    
    他并称，整体市场资金仍偏多，只是分配不均，拆款到期大都续做，新增需求也不少，〞市场上钱分配有
点紊乱，就是在银行间流来流去。〞
        
    在票券商方面，三位大型票券商资调人员均称，因先前已安排好资金落点，资金缺口不大，拆款大多有到
期续做，利率则持稳。
    
    〞今天市场钱还算多，利率就在0.43%，没有变。〞一大型票券商资调人员说。
      
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.840                     29.940    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,567.64                  10,486.67    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%                0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.440%                0.182-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.430%                0.210-0.430%
   
              
    **短票利率往区间下缘靠拢**
    
    短票方面，票券商交易员称，因先前未雨绸缪，资金落点避开在年关前，这两天资金缺口小，且市场资金
充沛，利率略往区间下缘靠拢。
    
    〞没有缺口，利率超过0.42%就不要了。〞一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称，整体市场资金偏多，缺口又小，利率有略较昨天走低，但大部分仍成交在0.
42%。
    
    今日30天自保短票成交利率主要在0.42%，上日主要在0.42%，部分在0.40%及0.43%。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.42%，区间在0.40-0.43%，成交60.54亿台币；
前日加权平均利率0.416%，区间在0.38-0.44%，成交51.06亿台币。 
    
    台湾央行周四发行2,671.5亿台币定存单，发行余额增5.5亿台币。周五到期定存单金额为1,728.5亿。

    拆款中心资料显示，周四银行超额准备137亿台币，累计超额准备1兆2,323亿台币、加计前期1%的
超额准备1兆4,273亿台币。  
          
            
    **RP利率微幅波动**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天市场资金平平，投信公司资金有进有出，寿险公司则
略偏多钱，利率呈微幅波动。
    
    〞很平静，没有月底的感觉。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面，资调人员称，市场资金偏多，但没有券，利率大致持稳，预估下周年关因素消除后，利率有
望往下调。
    
    〞投信多钱，昨天下午他们就出来找券了。〞一大型票券商交易员说， 〞今天利率暂时不变，月初预估
会往下调。〞
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率微幅波动，年内公债RP利率在0.30-0.32%，以 0.32%居多，公司债RP
利率在0.40%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.32%，上日则在0.32-0.33%，公司债在0.41-0.42%，上日在0.42-
0.43%。 

    大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同，极短天期利率在0.23-0.25%；公债RP月内利率在0.28
-0.32%；跨年在0.30-0.35%。公司债方面，月内利率在0.28-0.32%，跨年主要在0.32-0.35%。(完)   

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进/乔艳红)

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