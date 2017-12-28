FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币收升逾200点至三个半月新高，美指下行刺激做多意愿
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 28, 2017 / 9:18 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收升逾200点至三个半月新高，美指下行刺激做多意愿

2 分钟阅读

    * 人民币即期收升逾200点，和中间价同创三个半月新高
    * 美指下行刺激做多人民币意愿
    * 人民币短期料延续宽幅波动
    * 跨年期限掉期点出现较大上行

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月28日 - 人民币兑美元即期周四午后扩大涨幅，最终收升逾200点，与中间价一并创下三个半月新高。交易员指出，美元指数下破93关口，部分刺激市场做多人民币意愿；当前仍有客盘主导，流动性较差，成交量维持低位，预计人民币短期料延续宽幅波动。
    
    他们并称，鉴于美指持续疲软，预期人民币明年一季度稳中有升，接下来波动区间可能会在6.5-6.57元；此外，中国央行继续暂停公开市场操作，境内美元/人民币跨年的掉期点出现较大上行。
    
    “走势还是要看flow(客盘)的，...美国税改也出了，还能有什么利好呢，我认为人民币升破6.5不奇怪，”一中资行交易员称。
    
    中国国家外管局周四称，今年前三季度经常账户和非储备性质金融账户均呈现顺差，储备资产增加；随着全球经济持续回暖带来外需增长，国内经济在合理区间运行，金融市场进一步对外开放，预计未来中国国际收支将继续呈现基本平衡的格局。
    
    全球汇市方面，美元周四全线下滑，受10年期美债收益率下跌的拖累，而大宗商品货币受到金属和石油价格本周上涨的支撑。比特币再次承压，在卢森堡的Bitstamp交易所，比特币一度下跌10.8%。
  
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报价：
    
 在岸市场人民币兑美元          今日             上日            升贬
  即期成交价格                6.5348           6.5555          0.32%
        中间价                6.5412           6.5421          0.01%
  成交额                   150.64亿美元     145.56亿美元          
      日内波动幅度(pips)       311           日低6.5603      日高6.5292
        今年以来升贬幅度                                           6.35%
  2005年汇改以来升贬幅度                                          26.65%
   一年期美元/人民币掉期             989                                
                                                            
                                                                  
 离岸人民币市场                今日             上日                    
        CNH即期               6.5337           6.5538                   
 一年期NDF                    6.6715           6.6976                   
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5312元；人民币兑欧元、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7989元、5.7969元和8.7858元。
 
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/李文科; 审校 吴云凌/张喜良)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below