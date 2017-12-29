重温稿-台湾货币市场：资金充沛银行间短率持稳，短票利率往区间下缘靠拢

* 银行间短率持稳，整体资金充沛 * 资金分配紊乱，拆款需求略升温 * 钱多，短票利率往区间下缘靠拢 * RP市场资金偏多，券商年关无感 记者 罗两莎 路透台北12月28日 - 台湾银行间短率周四持稳。资金调度人士说，今天新增拆款需求略为升温，惟整体 市场资金充沛，很容易调到钱，利率亦无大变化。 他们表示，随年关进入倒数，今天部分银行因客户动用贷款额度，或上日做换汇交易(SWAP)须调整部位， 因而衍生出不少新增拆款需求，利率则持稳。 〞今天资金分配有点紊乱，有衍生出一些新的需求。〞一大型银行资调人员说，〞需求有强一点，一些银 行有客户动用放款和交割款。〞 他并称，整体市场资金仍偏多，只是分配不均，拆款到期大都续做，新增需求也不少，〞市场上钱分配有 点紊乱，就是在银行间流来流去。〞 在票券商方面，三位大型票券商资调人员均称，因先前已安排好资金落点，资金缺口不大，拆款大多有到 期续做，利率则持稳。 〞今天市场钱还算多，利率就在0.43%，没有变。〞一大型票券商资调人员说。 本地时间17:28 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.840 29.940 台湾加权股价指数<.TWII 10,567.64 10,486.67 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.182% 0.183% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.280% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.180-0.440% 0.182-0.440% --两周拆款利率区间 0.210-0.430% 0.210-0.430% **短票利率往区间下缘靠拢** 短票方面，票券商交易员称，因先前未雨绸缪，资金落点避开在年关前，这两天资金缺口小，且市场资金 充沛，利率略往区间下缘靠拢。 〞没有缺口，利率超过0.42%就不要了。〞一大型票券商交易员说。 另一大型票券商交易员亦称，整体市场资金偏多，缺口又小，利率有略较昨天走低，但大部分仍成交在0. 42%。 今日30天自保短票成交利率主要在0.42%，上日主要在0.42%，部分在0.40%及0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.42%，区间在0.40-0.43%，成交60.54亿台币； 前日加权平均利率0.416%，区间在0.38-0.44%，成交51.06亿台币。 台湾央行周四发行2,671.5亿台币定存单，发行余额增5.5亿台币。周五到期定存单金额为1,728.5亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备137亿台币，累计超额准备1兆2,323亿台币、加计前期1%的 超额准备1兆4,273亿台币。 **RP利率微幅波动** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天市场资金平平，投信公司资金有进有出，寿险公司则 略偏多钱，利率呈微幅波动。 〞很平静，没有月底的感觉。〞一大型证券商交易员说。 票券商方面，资调人员称，市场资金偏多，但没有券，利率大致持稳，预估下周年关因素消除后，利率有 望往下调。 〞投信多钱，昨天下午他们就出来找券了。〞一大型票券商交易员说， 〞今天利率暂时不变，月初预估 会往下调。〞 今日证券商与金融机构成交债券利率微幅波动，年内公债RP利率在0.30-0.32%，以 0.32%居多，公司债RP 利率在0.40%；跨年公债RP利率主要在0.31-0.32%，上日则在0.32-0.33%，公司债在0.41-0.42%，上日在0.42- 0.43%。 大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同，极短天期利率在0.23-0.25%；公债RP月内利率在0.28 -0.32%；跨年在0.30-0.35%。公司债方面，月内利率在0.28-0.32%，跨年主要在0.32-0.35%。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进/乔艳红)