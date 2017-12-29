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更正-《全球汇市》美元陷于一个月低位附近，大宗商品相关货币上扬
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December 29, 2017 / 3:54 AM / 更新于 a day ago

更正-《全球汇市》美元陷于一个月低位附近，大宗商品相关货币上扬

3 分钟阅读

 (更正：因英文原文有误，内文第16段应为“2003年以来的最佳年度表现”，非“2013年以来”)
    * 美元指数陷于一个月低位附近
    * 季节性因素在年底打压美元
    * 澳元和加元触及两个月高位

    路透东京12月29日 - 美元兑一篮子货币周五在一个月低位附近徘徊，澳元和加元等大宗商品相关货币则
因能源和金属价格走高而触及两个月高位。
    
    美元指数      持平于92.602，隔夜曾下滑0.4%至11月27日以来最低位92.573。

    美元指数本月料将下跌0.5%。

    巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示，市场人士的仓位重新调整表明，年底前美元全面遭到抛售，
尤其是兑日圆。

    “汇市的季节性趋势显示，在圣诞节过后至来年的头几天，美元倾向于走弱，之后终会再次被买回，”他
表示。

    许多机构投资者年底结账，此类活动料会令美元承压。年底是报税和报告业绩的最后期限。

    美元指数今年可能收跌逾9%，为2003年以来最差年度表现。路透调查显示，明年美元兑其他主要货币可能
还会继续下跌。
    
    美元在2017年下跌，尽管美国经济扩张，美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策，且美国通过税
改法案。
    
    朝鲜半岛紧张局势、俄罗斯干预美国大选的丑闻以及美国低通胀，是2017年打压美元的一些因素，并可能
在2018年继续令美元承压。
    
    “美联储和欧洲央行准备在2018年让政策正常化，但由于通胀忧虑有限，货币波动可能受抑，”三井住友
资产管理公司的策略师团队写道。

    “但与朝鲜和中东相关的地缘政治风险，以及英国退欧谈判和美国期中选举构成的政治风险，在2018年值
得关注。”
    
    美元兑日圆      跌0.1%，报112.735日圆，隔夜一度跌至九日低点112.660日圆，12月12日曾触及高点11
3.750日圆。美元兑日圆2017年料累计下跌3.5%。

    欧元兑美元      持稳在1.1947美元，接近上日触及的一个月高点1.1959美元，12月累计上涨0.3%。

    意大利宣布将于3月4日举行大选。由于此事在市场预料之中，欧元因此反应平平。意大利选举料将产生悬
峙国会，并可能导致意大利市场波动。

    除了意大利3月大选等政治因素外，欧洲央行如何缩减大规模货币刺激措施，也是2018年欧元面临的一大
关键因素。
    
    欧元今年累计上涨了13.5%，为2003年以来的最佳年度表现，法国大选让市场松了口气，外界预计欧洲央
行将让货币政策正常化，以及市场对德国和西班牙政治情势平静以待等，这些因素都提振了欧元。
    
    澳元兑美元        大体持平，交投在0.7795美元，上日触及两个月高点0.7810美元。
    
    澳元有望录得3%的月线涨幅，铁矿石及铜等大宗商品价格上涨带来支持。

    加元扩大隔夜涨幅，兑美元        触及1.2555加元，为10月20日以来最高位。
    
    加元12月月线有望上涨2.5%，受原油价格上涨提振。
    
    新西兰元兑美元        小涨至0.7099美元，为10月19日以来最高位。新西兰元11月回落至17个月低点0.
6781美元，受国内政府易主影响，但后来自那一低点反弹了近5%。
    
    比特币          在Bitstamp交易平台最新涨3.2%至14,908.44美元，周四曾挫跌6%。比特币已脱离12天
前触及的近20,000美元纪录高位，但2017年年线仍暴涨了约1,400%。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1942  1.1941  +0.01 +13.59  1.0513
    美元/日圆                   112.75  112.87  -0.11  -3.53  116.87
    欧元/日圆                   134.66  134.80  -0.10  +9.36  123.14
    美元/瑞郎                   0.9785  0.9784  +0.01  -3.86  1.0178
    英镑/美元                   1.3454  1.3442  +0.09  +9.06  1.2336
    美元/加元                   1.2558  1.2567  -0.07  -6.49  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5234  6.5300  -0.10  -6.44  6.9726
    澳元/美元                   0.7793  0.7796  -0.04  +8.01  0.7215
    新西兰元/美元               0.7096  0.7087  +0.13  +2.23  0.6941
    澳元/日圆                   87.900  88.000  -0.11  +4.25  84.320
    新西兰元/日圆               80.040  79.980  +0.08  -1.39  81.170
    英镑/日圆                   151.72  151.73  -0.01  +5.35  144.02
    澳元/新西兰元               1.0981  1.0998  -0.15  +5.76  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)

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