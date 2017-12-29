更正-《全球汇市》美元陷于一个月低位附近，大宗商品相关货币上扬

(更正：因英文原文有误，内文第16段应为“2003年以来的最佳年度表现”，非“2013年以来”) * 美元指数陷于一个月低位附近 * 季节性因素在年底打压美元 * 澳元和加元触及两个月高位 路透东京12月29日 - 美元兑一篮子货币周五在一个月低位附近徘徊，澳元和加元等大宗商品相关货币则 因能源和金属价格走高而触及两个月高位。 美元指数 持平于92.602，隔夜曾下滑0.4%至11月27日以来最低位92.573。 美元指数本月料将下跌0.5%。 巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示，市场人士的仓位重新调整表明，年底前美元全面遭到抛售， 尤其是兑日圆。 “汇市的季节性趋势显示，在圣诞节过后至来年的头几天，美元倾向于走弱，之后终会再次被买回，”他 表示。 许多机构投资者年底结账，此类活动料会令美元承压。年底是报税和报告业绩的最后期限。 美元指数今年可能收跌逾9%，为2003年以来最差年度表现。路透调查显示，明年美元兑其他主要货币可能 还会继续下跌。 美元在2017年下跌，尽管美国经济扩张，美国联邦储备理事会(美联储/FED)收紧货币政策，且美国通过税 改法案。 朝鲜半岛紧张局势、俄罗斯干预美国大选的丑闻以及美国低通胀，是2017年打压美元的一些因素，并可能 在2018年继续令美元承压。 “美联储和欧洲央行准备在2018年让政策正常化，但由于通胀忧虑有限，货币波动可能受抑，”三井住友 资产管理公司的策略师团队写道。 “但与朝鲜和中东相关的地缘政治风险，以及英国退欧谈判和美国期中选举构成的政治风险，在2018年值 得关注。” 美元兑日圆 跌0.1%，报112.735日圆，隔夜一度跌至九日低点112.660日圆，12月12日曾触及高点11 3.750日圆。美元兑日圆2017年料累计下跌3.5%。 欧元兑美元 持稳在1.1947美元，接近上日触及的一个月高点1.1959美元，12月累计上涨0.3%。 意大利宣布将于3月4日举行大选。由于此事在市场预料之中，欧元因此反应平平。意大利选举料将产生悬 峙国会，并可能导致意大利市场波动。 除了意大利3月大选等政治因素外，欧洲央行如何缩减大规模货币刺激措施，也是2018年欧元面临的一大 关键因素。 欧元今年累计上涨了13.5%，为2003年以来的最佳年度表现，法国大选让市场松了口气，外界预计欧洲央 行将让货币政策正常化，以及市场对德国和西班牙政治情势平静以待等，这些因素都提振了欧元。 澳元兑美元 大体持平，交投在0.7795美元，上日触及两个月高点0.7810美元。 澳元有望录得3%的月线涨幅，铁矿石及铜等大宗商品价格上涨带来支持。 加元扩大隔夜涨幅，兑美元 触及1.2555加元，为10月20日以来最高位。 加元12月月线有望上涨2.5%，受原油价格上涨提振。 新西兰元兑美元 小涨至0.7099美元，为10月19日以来最高位。新西兰元11月回落至17个月低点0. 6781美元，受国内政府易主影响，但后来自那一低点反弹了近5%。 比特币 在Bitstamp交易平台最新涨3.2%至14,908.44美元，周四曾挫跌6%。比特币已脱离12天 前触及的近20,000美元纪录高位，但2017年年线仍暴涨了约1,400%。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1942 1.1941 +0.01 +13.59 1.0513 美元/日圆 112.75 112.87 -0.11 -3.53 116.87 欧元/日圆 134.66 134.80 -0.10 +9.36 123.14 美元/瑞郎 0.9785 0.9784 +0.01 -3.86 1.0178 英镑/美元 1.3454 1.3442 +0.09 +9.06 1.2336 美元/加元 1.2558 1.2567 -0.07 -6.49 1.3430 美元/离岸人民币 6.5234 6.5300 -0.10 -6.44 6.9726 澳元/美元 0.7793 0.7796 -0.04 +8.01 0.7215 新西兰元/美元 0.7096 0.7087 +0.13 +2.23 0.6941 澳元/日圆 87.900 88.000 -0.11 +4.25 84.320 新西兰元/日圆 80.040 79.980 +0.08 -1.39 81.170 英镑/日圆 151.72 151.73 -0.01 +5.35 144.02 澳元/新西兰元 1.0981 1.0998 -0.15 +5.76 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完)