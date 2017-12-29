更新版 1-台湾汇市：台币兑美元早市尾盘由升转贬，因大型行库大买美元

(新增交易员说法及最新报价)

路透台北12月29日 - 台币兑美元周五早市尾盘由升转贬，逆转盘初的迅猛升势。交易员表示，因大型行库自本地时间11:15后大举买进美元，将台币硬性从29.650掼压至29.850。

他们指出，台币今日一开盘即因国际美元持续疲软，外资蜂拥汇入、出口商年底抛汇等带动，创下逾四年盘中高位。但在11:00完成定价后未久，市场气氛丕变，大型行库进场将美元卖单全数扫光。

〞都是央行的代理行，每15分钟就拉(美元)一波。〞一位银行交易员说。

在强力的美元买盘横扫下，台北外汇交易中心今日上午爆出8.28亿美元的大量。

另一银行交易员指出，近中午海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度已明显收敛，似乎海外看空美元的力道缩减。

台币兑美元于早盘收市贬0.6分报29.846，最高曾升至29.650，前高为2013年12月18日的29.641。本地时间14:00将开始下午盘交易。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.498/29.549，上日收在29.611。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.600-29.850

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--《全球汇市》美元在一个月低点附近徘徊，商品相关货币受到支撑(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)