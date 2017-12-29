FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-台湾汇市：台币兑美元早市尾盘由升转贬，因大型行库大买美元
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 29, 2017 / 4:50 AM / a day ago

更新版 1-台湾汇市：台币兑美元早市尾盘由升转贬，因大型行库大买美元

1 分钟阅读

(新增交易员说法及最新报价)

路透台北12月29日 - 台币兑美元周五早市尾盘由升转贬，逆转盘初的迅猛升势。交易员表示，因大型行库自本地时间11:15后大举买进美元，将台币硬性从29.650掼压至29.850。

他们指出，台币今日一开盘即因国际美元持续疲软，外资蜂拥汇入、出口商年底抛汇等带动，创下逾四年盘中高位。但在11:00完成定价后未久，市场气氛丕变，大型行库进场将美元卖单全数扫光。

〞都是央行的代理行，每15分钟就拉(美元)一波。〞一位银行交易员说。

在强力的美元买盘横扫下，台北外汇交易中心今日上午爆出8.28亿美元的大量。

另一银行交易员指出，近中午海外无本金交割远期外汇(NDF)一个月期美元/台币换汇点折价幅度已明显收敛，似乎海外看空美元的力道缩减。

台币兑美元于早盘收市贬0.6分报29.846，最高曾升至29.650，前高为2013年12月18日的29.641。本地时间14:00将开始下午盘交易。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.498/29.549，上日收在29.611。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.600-29.850

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元在一个月低点附近徘徊，商品相关货币受到支撑(完) (记者 董永年; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below