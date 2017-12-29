更新版 1-台湾货币市场：年关资金就绪短率持稳，寿险及银行狂往RP市场塞钱

* 银行间短率持稳，年关资金安排就绪 * 客户动用贷款额度，新拆款需求略增 * 短票反应资金充沛，利率微幅往下调 * RP利率略下滑，因银行和寿险狂塞钱 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北12月29日 - 台湾银行间短率周五续持稳。资金调度人士称，今天虽是今年最后一个交易日，但因各银行积数已大致调整好，加上各大票券商年关资金均已安排就绪，拆款市场亦显得相对平静，除少数银行因贷款户临时动用额度而需增加拆款外，拆款大都是到期续做。 他们表示，本周因市场两大金主都有供应资金，且大家都提早安排年关所需资金，拆款需求没有预期中强劲，利率亦不变；预估下周随着年关因素消除，利率有望略为下滑。 〞今天比较清淡，因为很少人把资金落点落在今天，拆款需求不强，只有临时走钱的人来拿。〞一大型银行资调人员说，〞还是有新增需求，利率不变。〞 票券商方面，资调人员指出，资金缺口不大，且银行、寿险和投信普遍多钱，今天单靠卖票即可过关，因而少拆款，甚至没做拆款。 〞钱都出来了，今天靠卖票可以过了，正好趁机把拆款额度降下来。〞一大型票券商资调人员说。 本地时间17:38 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.848 29.840 台湾加权股价指数<.TWII 10,642.86 10,567.64 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.184% 0.182% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.280% --一周拆款利率区间 0.184-0.420% 0.180-0.440% --两周拆款利率区间 0.410-0.420% 0.210-0.430% **短票利率微幅下调** 短票方面，票券商交易员指出，今天资金缺口不大，市场钱很多，从银行、投信到寿险都多钱，利率亦跟着微幅下调，但仍落在区间内。 他们表示，因市场普遍多钱，部分昨天原已匡好的钱，今天只好把部分钱退掉，到期亦无法全数续做。 〞大家都调的差不多了，多出来的钱都想消化掉，都想买券。〞一大型票券商交易员说，〞利率有稍微往下一些些，但幅度不大。〞 今日30天自保短票成交利率主要在0.41-0.42%，少数在0.40%，上日则在0.42%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.417%，区间在40-42%，成交61.78亿台币；前日加权平均利率0.42%，区间在0.40-0.43%，成交60.54亿台币。 台湾央行周五发行2,166.1亿台币定存单，发行余额增437.6亿台币。 下周到期央行定存单共2兆1,585.9亿台币，分别为周二4,333亿、周三5,377亿、周四8,037.8亿及周五3,838.1亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备121亿台币，累计至下周一超额准备1兆2,809亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,759亿台币。 **RP利率微幅下滑** 债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，因市场普遍偏多，银行、投信和寿险业资金大举涌入RP市场，但券不多，呈钱多券少状况，利率反应市场情况微幅下滑。 〞投信、银行和寿险都一直塞钱，但没有券了，只好一直推、推、推。〞一大型票券商交易员说，〞利率有往下调一点点，公司债之前有到0.35%，今天在0.34%。〞 证券商方面，交易员指出，今天缺口不大，市场资金多缺不一，大型投信普遍多钱，小型投信则缺钱，寿险公司因停止较长天期的投资，惟保费却持续涌入，致寿险业普遍多钱，四处找券。 〞寿险还是很多钱，因为已经停止(长天期)投资，资金只能往货币市场塞。〞一大型证券商交易员说，〞连小寿险都来要券，但没有券啊。〞 今日证券商与金融机构成交债券利率持平于上日水准，跨年公债RP利率主要在0.31-0.32%；公司债则在0.41-0.42%。 大型票券商与金融机构承作RP利率微幅下滑，极短天期利率在0.23-0.25%；公债RP跨年0.30-0.32%，上日则在0.31-0.35%；公司债跨年主要在0.32-0.34%，上日则在0.32-0.35%。(完) (记者 罗两莎；审校 林高丽/张喜良)