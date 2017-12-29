更新版 2-台湾汇市：疑似央行干预令台币中止连三日升势微收贬，全年升值8.14%

* 爆量由升转贬，疑似央行进场干预 * 全年升值8.14%，因国际美元表现疲弱 * 明年初台币仍看缓升，回贬难跌破30.0 (新增两位资深汇银人士说法) 路透台北12月29日 - 台币兑美元周五微幅收贬，全年则累计升值8.14%。交易员指出，出口商在 底最后交易日加紧抛汇，且国际美元持续疲弱、外资明显汇入；但也因短线升幅过大，疑似引发央行进场干预 ，令台币中止连三日升值走势。 交易员表示，台币今日一开盘即因外资蜂拥汇入、出口商抛汇，创下逾四年盘中高位；但接近中午在大型 行库进场扫光美元卖单后，硬将台币从29.650掼压至29.850。午后出口商仍持续抛汇，但台币已不复早盘强势 。 一资深汇银人士称，因今天是今年最后一个交易日，外资为年底结帐营造〞股汇双涨〞气氛，加上出口商 见外资狂倒美元，一大早美元恐慌性卖单大举出笼，带动台币一路狂奔，连续攻破29.800及29.700两道关卡， 最高升至29.650。 〞年底做帐行情，股汇双涨对外资结帐有利，加上外资昨天进来非常多，出口商都被吓到了！〞他说。 一大型商银交易员即称，今天一大早出口商即进场狂倒美元，〞出口商很紧张啊，有出口商卖到低点，29 .650还在卖。〞 〞台币升值出口商气到冒烟，有人痛哭流涕打电话狂骂央行，〞另一资深汇银人士说，〞但是，进口商却 是乐不可支，感谢央行让台币升这么多。〞 他说，周四外资扩大台股买超并净汇入约5亿美元，尾盘更对台币发动猛烈攻势，促使台币收盘创逾四年 新高，让出口商今天更加恐慌；惟央行周五分别在中午收盘，及尾盘出手调节并大买美元，除消弭出口商恐慌 心理外，亦藉破解外资企图拉高结算的企图。料在央行出手，及年底结算短暂季节性因素消失后，市场有望回 到正轨。 一银行交易员指出，今日大型行库自本地时间11:15后即大举买进美元，由于都是央行的代理行，〞剩下 的你自己去想。〞 〞不是他(央行)还有谁，但我想他也不敢买多(美元)，预计明年初美元还会回落。〞一位外商银行交易 员说。 在强力的美元买盘横扫下，台北外汇交易中心今日爆出10.73亿美元的大量，上日为8.73亿美元。 **易升难贬** 针对元旦假期后的台币走势，交易员认为，仍要看美元的后市表现而定，料台币仍将趋升，纵然回贬，跌 至30.0的机会不大。 一银行交易员指出，目前国际间对美元看法偏空，认为在税改案通过后利多出尽，明年包括欧洲等主要央 行都将收紧货币政策，这使得美元指数面临回调压力。加上油价与原物料价格上扬，激励资金涌向商品 相关货币。 另一外商银行交易员表示，就技术面角度观察，台币兑美元在升破29.904之后，压力顿时成为支撑，纵然 下周美元转强，也不太可能跌破。 台湾股市周五第三日收高，全年累计涨幅15%。台湾证券交易所周五资料显示 ，外资及陆资在台股买超65.61亿台币，连三个交易日买超共156.39亿台币。 多数新兴亚币周五小涨，美元在一个月低点附近徘徊。一项路透调查显示，美元兑其他主要货币明年料进 一步下跌。 今日台币收盘报29.848，盘中一度触及29.650，此前盘中高位则为2013年12月18日的29.641。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘明显 收敛；目前一个月美元/台币远汇报29.574/29.604，上日收在29.611。 交易员预估，下周台币兑美元主要区间在29.500-29.850。 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日成交 元 盘 亿美元 量／亿美 报价 元 台北外汇经纪公 29.848 29.840 29.650-29.850 29.850 10.73 8.73 司 元太外汇经纪公 29.850 29.838 29.650-29.850 29.740 5.56 3.72 司 无本金交割远期外汇(NDF 最新报价 上日现货收盘时水准 ) 美元/台币一个月期 -0.115/-0.105 -0.180/-0.170 美元/台币六个月期 -0.505/-0.485 -0.600/-0.570(完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 罗两莎 ；审校 乔艳红)