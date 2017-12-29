更新版 1-中国汇市：人民币2017年高调收尾，全年升值6.72%创九年来最大涨幅

* 人民币收盘和中间价双双刷新逾三个半月新高 * 美指续走弱加上流动性不佳，人民币扩大涨幅 * 跨年前后人民币料延续宽幅波动 * 跨年后个人购汇额度恢复影响料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京12月29日 - 与年初的悲观情绪形成巨大反差，人民币兑美元即期CNY=C FXS今年最终高调收尾，2017年最后一个交易日大幅收涨228点至6.5120元，与中间价一并 刷新逾三个半月新高；全年则累计升值6.72%，创下九年来最大年度涨幅。 离岸人民币即期午后亦大涨近200点升至6.5129元，创9月11日以来新高。 交易员指出，去年底的基数很低，加上今年美元未如预期般强势，推高人民币汇价的全 年上涨幅度；另一方面，临近元旦，市场流动性不佳，加大双边点差，波动性亦较平日更高 。最近人民币涨幅远高于美元指数整体跌幅，估计元旦后会人民币会有所回调。 “年底流动性比较差，加上这两天美元也是明显调整，人民币这个反应也算正常。”一 外资行交易员称。 今年按中间价计算的人民币累计升幅超6%，一改过去三年连跌走势，并创出九年来最大 年度升幅；交易员称，应理性看待年度表现，如果放到较长时间跨度看，人民币弹性越来越 高，逐渐向成熟市场货币靠近。 交易员预计，跨年之后个人5万美元每年的无理由购汇额度重新恢复对市场的影响非常 有限，而2月有农历春节长假，3月将召开“两会”，人民币一季度表现最大的不确定在美元 会否反弹。 中国央行第四季度例会称，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门； 综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长；深化利率和汇率市场 化改革，守住不发生系统性金融风险的底线。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一个月低位附近徘徊，澳元和加元等大宗商品 相关货币则因能源和金属价格走高而触及两个月高位。美元指数持平于92.602，隔夜 曾下滑0.4%至11月27日以来最低位92.573。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.512 6.5348 0.35% 中间价 6.5342 6.5412 0.11% 成交额 99.45亿美元 150.64亿美元 日内波动幅度(pips) 275 日低6.5325 日高6.50 5 今年以来升贬幅度 6.72% 2005年汇改以来升贬幅度 27.10% 一年期美元/人民币掉期 990 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.5139 6.5321 一年期NDF 6.6565 6.6768 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5116 元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX S的参考汇率分别为7.7833元、5.7805元和8.7732元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和 英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)