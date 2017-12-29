FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：人民币2017年高调收尾，全年升值6.72%创九年来最大涨幅
频道
专题
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
半岛局势
特朗普称对中国放任石油进入朝鲜表示非常失望
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
深度分析
焦点：2017年并购活动保持强劲 市场繁荣壮胆CEO四处巡猎
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
中国财经
调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
December 29, 2017 / 9:29 AM / 更新于 19 hours ago

更新版 1-中国汇市：人民币2017年高调收尾，全年升值6.72%创九年来最大涨幅

2 分钟阅读

    * 人民币收盘和中间价双双刷新逾三个半月新高
    * 美指续走弱加上流动性不佳，人民币扩大涨幅
    * 跨年前后人民币料延续宽幅波动
    * 跨年后个人购汇额度恢复影响料有限

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京12月29日 - 与年初的悲观情绪形成巨大反差，人民币兑美元即期CNY=C
FXS今年最终高调收尾，2017年最后一个交易日大幅收涨228点至6.5120元，与中间价一并
刷新逾三个半月新高；全年则累计升值6.72%，创下九年来最大年度涨幅。
    
    离岸人民币即期午后亦大涨近200点升至6.5129元，创9月11日以来新高。
    
    交易员指出，去年底的基数很低，加上今年美元未如预期般强势，推高人民币汇价的全
年上涨幅度；另一方面，临近元旦，市场流动性不佳，加大双边点差，波动性亦较平日更高
。最近人民币涨幅远高于美元指数整体跌幅，估计元旦后会人民币会有所回调。    
    
    “年底流动性比较差，加上这两天美元也是明显调整，人民币这个反应也算正常。”一
外资行交易员称。
    
    今年按中间价计算的人民币累计升幅超6%，一改过去三年连跌走势，并创出九年来最大
年度升幅；交易员称，应理性看待年度表现，如果放到较长时间跨度看，人民币弹性越来越
高，逐渐向成熟市场货币靠近。
    
    交易员预计，跨年之后个人5万美元每年的无理由购汇额度重新恢复对市场的影响非常
有限，而2月有农历春节长假，3月将召开“两会”，人民币一季度表现最大的不确定在美元
会否反弹。

    中国央行第四季度例会称，要实施好稳健中性的货币政策，切实管住货币供给总闸门；
综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷及社会融资规模合理增长；深化利率和汇率市场
化改革，守住不发生系统性金融风险的底线。
        
    全球汇市方面，美元兑一篮子货币周五在一个月低位附近徘徊，澳元和加元等大宗商品
相关货币则因能源和金属价格走高而触及两个月高位。美元指数持平于92.602，隔夜
曾下滑0.4%至11月27日以来最低位92.573。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
        
 在岸市场人民币兑美元        今日           上日        升贬
 即期成交价格      6.512         6.5348      0.35%
       中间价               6.5342         6.5412      0.11%
 成交额                   99.45亿美元   150.64亿美元      
     日内波动幅度(pips)       275        日低6.5325   日高6.50
                                                         5
       今年以来升贬幅度                                  6.72%
 2005年汇改以来升贬幅度                                 27.10%
  一年期美元/人民币掉期            990                        
                                                      
                                                          
 离岸人民币市场              今日           上日              
       CNH即期              6.5139         6.5321             
 一年期NDF                  6.6565         6.6768             
                                                      
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5116
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.7833元、5.7805元和8.7732元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 李文科; 审校 乔艳红)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below