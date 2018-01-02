更新版 1-台湾汇市：台币早盘续创逾四年高位，因外资汇入且韩元、坡元升值

(新增交易员说法及报价)

路透台北1月2日 - 台币兑美元周二早盘升逾2角，续创逾四年高位，因国际美元在低档盘整、外资汇入，韩元、坡元等与台币有贸易竞争关系的货币升值所带动。

他们并称，元旦假期过后，休假的交易员归队，眼见美元跌幅深重，不得不将手中的多头部位停损，也强化了台币的升值力道。

〞这波被轧的蛮惨的。〞一位银行交易员说。

另一银行交易员指出，今日仍有出口商因美元跌势不止而抛汇，进口商因上周五已承接不少美元，今日买进力道偏弱。虽然台币走势犀利，但仍应留意央行随时出手干预。

本地时间10:05，台币兑美元升2.22角报29.626，最高曾至29.615，前高为2013年12月17日的29.600。

台币兑美元于台北外汇交易中心第一小时成交1.27亿美元，上日为2.50亿美元；台股加权指数则涨0.15%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前一个月美元/台币远汇报29.508/29.538，上日收在29.520。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•29.550-29.700

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