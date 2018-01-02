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更新版 1-台湾货币市场：月初资金宽松银行间短率下滑，短票及RP利率全面走跌
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January 2, 2018 / 10:01 AM / 更新于 a day ago

更新版 1-台湾货币市场：月初资金宽松银行间短率下滑，短票及RP利率全面走跌

3 分钟阅读

    * 银行短率明显下滑，大行下调拆款利率
    * 钱多拆款需求不强，银行四处兜售资金
    * 短票利率明显走低，大都跌破0.40%大关
    * RP市场资金趋宽松，利率下调1-2个基点

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月2日 - 台湾银行间短率周二明显下滑。资金调度人士称，随年关因素消除，今天市场资金转趋宽松，利率亦跟着走低，一大型银行对票券商七天期拆款利率即自上周的0.44%，一口气往下调至0.36%，对银行亦自0.38%下调至0.30%。
    
    他们表示，因今天是月初，拆款市场需求疲弱，不仅到期未全数续做，新增需求也不多，本月中旬前利率有望进一步下调。
    
    〞拆款没有需求，我们的利率有调回来。〞一大型银行资调人员说，〞利率就先调回来看看，之后再看市况吧。〞
    
    另一大型银行资调人员亦称，因市场资金偏宽松，利率跟着往下调，对票券商七天期拆款利率从上周的0.43%往下调至0.39%；对银行则自0.36%调降到0.30%，〞拆款需求不强，利率可能会再下来一点点。〞
    
    两位大型商银资调人员均称，今天市场钱满为患，一大早外商和本地银行资调人员全员出动，到处打电话推销资金，惟没有需求，市场非常安静。
    
    〞市场钱很多喔，大概是四天的积数爆表了，很多人打来兜售（资金）。〞前述一大型商银资调人员说。

    票券商方面，资调人员均指出，资金明显偏多，利率恢复到原水准，惟缺口不大，不仅到期未全数续拆，甚至没做拆款。

    〞利率恢复正常了，大概在0.36%到0.39%。〞一大型票券商资调人员说，〞未来三周内钱应该都不难拿，但之后利率可能会调高，因为要准备过年（春节）了。〞
    
    台湾央行周二公布，将在周四(4日)发行的14天期定存单，利率维持在0.23%不变。
    
 本地时间17:40                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.628                     29.848    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,710.73                  10,642.86    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.390%               0.184-0.420%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.375%               0.410-0.420%
       
              
    **短票利率下跌**
    
    短票方面，票券商交易员表示，今天资金转趋宽松，月初市场有点无所适从，利率报价紊乱，但大都已跌破0.40%大关。
    
    他们指出，月初资金缺口小，市场钱又多，除少数银行利率维持不变外，其余均已明显走跌，本周料将往0.38%靠拢。
    
    〞短票(利率)今天有点乱，听说有些大银行利率不变，还开在0.40%，其他都是在0.38-0.39%。〞一大型票券商交易员说，〞钱很多，随便你拿，但没有票。〞
    
    今日30天自保短票成交利率主要在0.38-0.39%；上日则在0.41-0.42%，少数在0.40%。 
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.416%，区间在0.40-0.43%，成交63.55亿台币；前日加权平均利率0.417%，区间在40-42%，成交61.78亿台币。 
    
    台湾央行周二发行4,332亿台币定存单，发行余额减1亿台币。其中，今天增加发行的27天期定存单利率0.59%，发行金额为2,147亿台币；而利率同为0.59%的28天期定存单发行金额则为2,171亿。
    
   台湾央行上周三称，因元旦假日央行未发行存单，为调整之后存单到期金额分配不均情形，1月2日增加发行27天期定存单，利率为0.59%。    
    
    本周到期央行定存单共2兆1,585.9亿台币，余日分别为周三5,377亿、周四8,037.8亿及周五3,838.1亿。
    
    拆款中心资料显示，周二银行超额准备负244亿台币，累计超额准备1兆2,509亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,459亿台币。  
          
            
    **RP利率明显走跌**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员表示，随资金明显转趋宽松，利率亦反应资金情势往下调1至2基点。
    
    〞钱爆多的，利率有下来，但没有暴跌啦。〞一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面，三位大型证券商交易员均称，年关一过资金即转为偏多，从银行、寿险到投信普遍多钱，利率则回到起涨点，较上日往下调1-2个基点。
    
    〞钱偏多，基金要丢钱，但没券，利率又回到起涨点。〞一大型证券商交易员说，〞我们没把利率再往下杀，接下来要准备过年了。〞
       
    今日证券商与金融机构成交债券利率全面走低，公债RP利率主要在0.30-0.31%，上日则在0.31-0.32%；公司债在0.40-0.41%，上日主要在0.41-0.42%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率明显下跌，极短天期利率仍在0.23-0.25%；公债RP主要在0.27-0.30%，上日在0.30-0.32%；公司债主要在0.29-0.33%，上日则在0.32-0.34%。(完)   

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红/张喜良)

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