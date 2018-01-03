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更新版 1-台湾货币市场：资金更趋宽松银行间短率续跌，短票买气旺利率下滑
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#亚洲
January 3, 2018 / 9:58 AM / a day ago

更新版 1-台湾货币市场：资金更趋宽松银行间短率续跌，短票买气旺利率下滑

3 分钟阅读

    * 银行间短率续跌，惟拆款需求不强
    * 央行千亿一年期定存单到期，资金趋宽松
    * 市场钱多短票买气旺盛，利率下滑
    * RP市场资金充沛，利率微幅走跌

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月3日 - 台湾银行间短率周三持续走跌。资金调度人士指出，今天是月初且
有1,000亿台币央行一年期定存单到期，使市场资金更趋宽松，拆款利率持续下滑，大银行
对票券商一周拆款利率大多做在0.35-0.36%，少量则在0.37%。
    
    他们表示，台湾央行去年元月发行的1,000亿台币一年期定存单今天到期，因要到明天
才发行，使各银行普遍多钱，拆款需求不振，不仅没有新增需求，到期亦仅少量续拆，多家
大型银行纷纷拉低利率去化资金。
    
    〞银行多钱，但需求很弱，利率有下来。〞一大型银行资调人员说，〞我这里今天对票
券一周降到0.37%(上日在0.39%)，对银行在0.28%(上日为0.30%)。〞
    
    一大型商银资调人员亦称，因资金非常宽松，利率反应市场资金情势而下调，对票券商
一周拆款利率自0.42-0.43%大幅拉低至0.35%，〞今天是钱多多的一天，拆款需求不强，还
有人还钱。〞
    
    票券商方面，资调人员均称，各银行一大早即到处打电话消化资金，利率虽持续下滑，
惟需求不强。
    
    〞钱很多啊，各方资金都涌入，很多银行打来我问要不要钱，七天期拆款利率降到0.35
%。〞一大型票券商资调人员说，〞还有人跟我说，再不拿，下午就要去报央(央行回收资金
)了。〞
    
    台湾央行周三傍晚预告，周五(5日)将发行的7天期定期存单，利率维持在0.20%。
       
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.600                     29.628    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,801.57                  10,710.73    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.250%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.370%               0.181-0.390%
   --两周拆款利率区间           0.310-0.370%               0.330-0.375%
              
    **短票利率下滑**
    
    短票方面，票券商交易员均指出，因市场资金偏宽松，短票买气旺盛，报价仍略显紊乱
但持续下滑。
    
    〞市场钱很多，买票踊跃，但每家报的利率都不一样。〞一大型票券商交易员说。
        
    今日30天自保短票成交利率主要月内在0.37-0.38%，上日则在0.38-0.39%；跨月在0.40
-0.41%。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%，区间在0.36-0.40%，
成交90.63亿台币；前日加权平均利率0.416%，区间在0.40-0.43%，成交63.55亿台币。 
    
    台湾央行周三发行4,371亿台币定存单，发行余额减1,006亿台币。周四央行定存单到期
8,037.8亿、周五为3,838.1亿。
    
    拆款中心资料显示，周三银行超额准备负295亿台币，累计超额准备1兆2,373亿
台币、加计前期1%的超额准备1兆4,323亿台币。  
          
            
    **RP利率微幅走跌**

    债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员说，今天寿险和投信资金虽有进有出，但整体
资金仍偏多，利率微幅走跌。 
    
    〞寿险开始布局外币债了，要用钱了，资金有进有出。〞一大型票券商交易员说，〞钱
还算多，利率有下来。〞
    
    证券商方面，交易员亦称，整体市场资金宽松，但多缺不一，利率则持平于上日水准。
           
    今日证券商与金融机构成交债券利率持平，公债RP利率主要在0.30-0.31%；公司债在0.
40-0.41%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率微幅走跌，极短天期利率在0.23-0.26%，上日则
在0.23-0.25%；公债RP月内利率主要在0.28-0.30%，跨月在0.29-0.31%；公司债月内利率主
要在0.28-0.32%，跨月利率则在0.31-0.34%。(完)   

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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