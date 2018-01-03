FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
更新版 1-中国汇市：美指疲软不敌购汇需求人民币收盘放量小跌，仍应寻机结汇
频道
专题
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
狗年展望
边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
深度分析
焦点：研究团队披露两大安全缺陷 几乎所有手机电脑都难逃泄密风险
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
深度分析
焦点：亚马逊谷歌大打价格战 争夺智能音箱市场份额
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
January 3, 2018 / 9:13 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：美指疲软不敌购汇需求人民币收盘放量小跌，仍应寻机结汇

2 分钟阅读

    * 人民币收盘小跌，中间价则创20个月新高
    * 美指疲软不敌购汇需求
    * 大环境支持人民币升值，仍应寻机结汇
    * 市场远期结汇需求上升

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海1月3日 - 人民币兑美元即期周三小幅收跌，中间价则创出20个月新高。交易员指出
，虽然美元跌势不止，且中间价也创出新高，但客盘购汇需求较旺，导致即期市场价反应弱于中间价表现，预
计弱势美元环境下人民币仍有上行空间，因此仍应寻机结汇。
    
    他们并指出，午后人民币跌破6.51元关口后结汇需求再次出现；显然美指疲软不断提振市场看涨人民币情
绪，部分有结汇需求的客户开始在远期市场出手，这可能部分增加即期购汇需求和长端掉期卖压，进而影响市
场短期走势，但料无碍整体趋势。

    “购汇需求还有，价格真的低，但感觉还是逢高结汇比较好，美元目前没有变方向的意思，（美元多头）
树倒猢狲散，交易还是要跟随潮流。”一外资行交易员称。
  
    另一中资行交易员表示，人民币接下来应该还有一定的上行空间，但会不会升破去年9月创下的高点，还
需要观察。

    全球汇市方面， 欧元周三下跌，对此前的涨势稍事休整。围绕欧元区经济前景的乐观看法，以及欧洲央
行将在2018年缩减购债计划的预期，之前推动欧元上涨。
    
    招商银行总行外汇首席分析师李刘阳认为，通胀上行慢于预期且美国实际利率已经由负转正的情况下，第
一季度美联储加息节奏可能会受到一定影响，这是美元在新年伊始继续走软的重要原因之一。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
 在岸市场人民币兑美元               今日          上日         升贬
        即期成交价格               6.5017        6.4967       -0.08%
              中间价               6.492         6.5079       0.24%
        成交额                  204.51亿美元  169.22亿美元       
            日内波动幅度(pips)      158        日低6.5118    日高6.49
                                                                6
              今年以来升贬幅度                                  0.16%
        2005年汇改以来升贬幅度                                 27.30%
         一年期美元/人民币掉期           968                         
                                                             
                                                                 
 离岸人民币市场                     今日          上日               
              CNH即期              6.4984        6.5015              
       一年期NDF                   6.633         6.6312              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.5018元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8282元、5.787
2元和8.8397元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below