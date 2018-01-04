更新版 1-台湾货币市场：资金充沛拆款及短票利率微降，惟中旬前国库借款千亿

* 短率微幅下滑，需求依旧疲弱 * 国库借款涌现，估抽千亿资金 * 短票买气不错，跨月利率略降 * RP市场资金多，利率大致持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月4日 - 台湾银行间短率周四微幅下调。资金调度人士称，月初市场资金充沛，拆款需求依旧疲弱，部分银行微幅下调拆款利率，期能刺激需求；但市场谨防中旬前国库巨额借款，届时将从市场抽走千亿资金。 他们指出，为支应农历春节所需资金，近日国库借款大举涌现，初估下周前国库借款金额即高达900-1,000亿台币，操作上还是保守为宜。 〞需求还好，到单都有续，利率有下来一点。〞一大型银行资调人员说，〞对票券商一周做在0.37%(原0.39%)，银行做在0.30%。〞 另一大型银行资调人员则称，今天拆款需求依旧相当疲弱，几乎没有新增拆款，为反应市场资金情势，利率亦稍微做调整；对票券商一周维持在0.37%，银行则自0.30%下调为0.28-0.30%间。 在票券商方面，三位大型票券商资调人员均称，目前市场资金属偏多，利率略下滑，七天期主要拆在0.35-0.36%，部分在0.37%。 〞今天都是到期续(拆)而已，利率下来蛮快的。〞一大型票券商资调人员说。 本地时间17:39 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.590 29.600 台湾加权股价指数<.TWII 10,848.63 10,801.57 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.280% 0.176-0.250% --一周拆款利率区间 0.176-0.370% 0.176-0.370% --两周拆款利率区间 0.240-0.370% 0.310-0.370% **短票跨月利率微降** 短票方面，票券商交易员称，今天银行体系普遍多钱，一大早就有银行上门要买票，利率大致持稳，月内在0.37-0.38%，跨月利率则微降。 他们表示，由于市场资金充裕，缺口虽不小，但钱都还算好拿，月内利率大致持稳，跨月利率则松动。 〞买气还不错，跨月利率有下来一些。〞一大型票券商交易员说。 今日30天自保短票成交月内利率主要在0.37-0.38%，少量在0.40%；上日则在0.37-0.38%；跨月利率主要在0.375-0.40%，上日在0.40-0.41%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.381%，区间在0.31-0.41%，成交88.92亿台币；前日加权平均利率0.386%，区间在0.36-0.40%，成交90.63亿台币。 台湾央行周四发行10,009.3亿台币定存单，发行余额增1,971.5亿台币；周五到期定存单共3,838.1亿。 拆款中心资料显示，周四银行超额准备负83亿台币，累计超额准备负83亿台币、加计前期1%的超额准备1,377亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均指出，因月初资金偏宽松，银行体系普遍多钱，寿险资金则没有想像中充沛，利率大致持稳。 〞投信和银行都偏多钱，只看我们有没有需求而己。〞一大型票券商交易员说。 今日证券商与金融机构成交债券利率无大变化，公债RP月内利率主要在0.30-0.31%；公司债则在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率在0.23-0.26%；公债RP月内利率主要在0.28-0.30%，跨月在0.29-0.31%；公司债月内利率主要在0.28-0.32%，跨月利率则在0.31-0.34%。(完) (审校 林高丽/张喜良)