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更新版 1-中国汇市：机构逢高结汇人民币收盘转升，美数据和美联储纪要影响转弱
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January 4, 2018 / 9:05 AM / 更新于 20 hours ago

更新版 1-中国汇市：机构逢高结汇人民币收盘转升，美数据和美联储纪要影响转弱

2 分钟阅读

    * 人民币收盘转升，中间价则脱离20个月新高
    * 美国经济数据和美联储纪要提振美指
    * 机构自营部分逢高结汇，后续需关注客盘动向
    * 人民币短期或稳中有升

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期周四收盘小幅上涨，中间价则脱离20
个月高点。交易员指出，之前乐观的美国经济数据以及美联储会议纪要助力美指反弹，提振
客盘购汇情绪，但6.51元附近部分机构选择结汇，最终推动汇价收复早盘跌势，后续仍需关
注客盘动向。
        
    他们并指出，人民币汇价大幅上涨或者下跌的可能性都比较小，美指虽然短期利好，但
欧元区经济数据也非常靓丽，综合对人民币汇率的影响反而不太好说，而考虑到中国已出炉
的PMI等宏观数据也好于预期，短期人民币汇率上涨空间略大。
    
    “美指这几天超卖了有反弹很正常，但趋势还是看下的，人民币应该还是会跟下的吧。
”一中资行交易员称。
      
    另一中资行交易员则认为，美联储纪要对美元利好，市场对3月预期加息看法不一样，
人民币可能会回调一下。     

    中国服务业在2017年最后一个月加速扩张，12月财新服务业PMI大幅回升，录得2014年8
月以来的最高点至53.9，显示服务业扩张势头强劲。综合制造业和服务业数据来看，中国20
17年经济运行平稳收官，经济基本面的韧性增强并将延续。    
    
    全球汇市方面，美元周四微涨，之前优异的美国经济数据以及偏鹰派的美联储(FED)会
议记录帮助美元摆脱了近来的颓势。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                 今日          上日          升贬
          即期成交价格               6.4968        6.5017        0.08%
                中间价               6.5043         6.492        -0.19%
          成交额                  200.01亿美元  204.51亿美元        
              日内波动幅度(pips)      169        日低6.5117    日高6.4948
                今年以来升贬幅度                                    0.23%
          2005年汇改以来升贬幅度                                   27.39%
           一年期美元/人民币掉期          1001                           
                                                               
                                                                    
 离岸人民币市场                       今日          上日                 
                CNH即期              6.4981        6.4955                
         一年期NDF                   6.6325        6.6277                
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4966
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.8139元、5.7705元和8.782元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。（完）

 (发稿 李文科/张金栋; 审校 林高丽/曾祥进)

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