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更新版 1-中国汇市：人民币收创四个月新高，关注晚间美国非农数据
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#亚洲
January 5, 2018 / 9:27 AM / a day ago

更新版 1-中国汇市：人民币收创四个月新高，关注晚间美国非农数据

3 分钟阅读

    * 人民币收创四个月新高，中间价则再创20个月新高
    * 流动性不佳，日内点差明显扩大
    * 欧元强势助力人民币走升
    * 短期仍倾向升值，需关注美国非农数据

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京1月5日 - 中国人民币兑美元即期周五收盘创出四个月新高，盘中还短暂升破6.48元
关口；中间价则再创20个月新高。交易员指出，在欧元强势支撑下，人民币做多情绪亦持续上升，但6.
48元附近仍有购汇需求，如若今晚美国非农数据低于预期，料加剧美指弱势。
            
    他们指出，日内境内客盘成交还算均衡，没有明确的方向，只是流动性缩窄，点差明显扩大，日内波动加
剧，美国关键数据公布前部分机构倾向观望；由于普遍预期美元弱而人民币亦将转强，如果市场预期过于一致
，容易导致市场过分拥挤而走势出现逆转的风险。
          
    “（美元兑人民币）上去点就被打下来，大家应该对美指走强缺乏信心，如果美指收不住，人民币估计就
要到6.45了。”一中资银行交易员称。
    
    另一中资行交易员称，日间流动性不是很好，价差比较大了，和去年年底相对清淡的行情有点像。

    根据路透调查中的大多数外汇分析师的预测，美元的困难处境预计在2018年将会缓解，但尚未结束。美元
刚刚录得14年来最糟糕的年度表现。去年美元开局强劲，受到当选总统特朗普的减税和基础设施支出承诺的支
撑。不过，美元到年底时却下跌了10%。  
         
    全球汇市方面，美元周四下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因欧元恢复升势，逼近三
年来最高水平。美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势维持的
时间不长。
    
    “美元在接下来的一年将保持在下行轨道。”CIBC Capital Markets的10国集团(G10)外汇策略主管Jerem
y Stretch表示。   
    
    中国央行发布进一步完善人民币跨境业务政策、促进贸易投资便利化的通知指出，凡依法可以使用外汇结
算的跨境交易，企业都可以使用人民币结算。分析人士称，此举有助于推广人民币的国际使用，稳定外储和跨
境资本流动。

    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报
价：
 在岸市场人民币兑美元                今日         上日           升贬
          即期成交价格              6.4851       6.4968         0.18%
                中间价              6.4915       6.5043         0.20%
          成交额                  151.1亿美   200.01亿美元         
                                      元                     
              日内波动幅度(pips)     122        日低6.491     日高6.4788
                今年以来升贬幅度                                    0.41%
          2005年汇改以来升贬幅度                                   27.62%
           一年期美元/人民币掉期         983                             
                                                             
                                                                   
 离岸人民币市场                      今日         上日                   
                CNH即期             6.4806       6.4905                  
         一年期NDF                  6.614        6.6275                  
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.4846元；人民币兑欧元
EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.8185元、5.731
1元和8.7858元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 李文科/张金栋; 审校 乔艳红/曾祥进)

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