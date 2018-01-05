更新版 1-台湾数据：12月CPI年增1.21%创11个月高位，台币涨势助缓输入型通膨压力

(新增官员及分析师评论) 路透台北1月5日 - 台湾主计总处周五公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增1.21% ，创11个月来高位。但近期台币近期的涨势，将有助纾解输入型通膨压力。 CPI年增率前高为1月的年增2.24%。2017年全年CPI年增则为0.62%。此外12月趸售物价指数(WPI)较上年同 期升0.24%；12月核心CPI较上年同期升1.57%；12月经季节调整后CPI较上月升0.18%。 主计总处副处长梅家瑗说，〞台币升那么多，通膨压力不大了。〞 台币兑美元周五续创逾四年高位。周五台币收报29.523，前高为2013年11月8日的29.505。 她解释，核心物价涨势很大主要因为去年中财政部调高了菸价，但要菸商先将旧菸以较低菸价卖出，自去 年9月以后，菸价上涨因素逐渐令核心物价走升。这会持续到今年9月左右。 元大投顾分析师陈森林也说，去年全年CPI年增率0.62%仍低，今年则在商品价格上涨下，因此调高CPI预 估至年增1.31%。 他表示，如此一来，台湾今年实质利率会稍微转负为0.3百分点，〞相较欧元区和日本仍算好，我们仍旧 估计央行第三季有升息半码(0.125个百分点)的可能性。〞他说。 以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)： 2017年12月 2017年11月 CPI（较上年同期） +1.21 +0.34r 路透调查（较上年同期） +0.95% -- CPI（较上月，经季节调 +0.18 +0.71 整） 核心CPI（较上年同期） +1.57 +1.29r WPI（较上年同期） +0.24 +1.57 注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。（完） 参看台湾CPI相关新闻，请点选；台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)