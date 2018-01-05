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更新版 1-台湾数据：12月CPI年增1.21%创11个月高位，台币涨势助缓输入型通膨压力
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#亚洲
January 5, 2018 / 9:06 AM / a day ago

更新版 1-台湾数据：12月CPI年增1.21%创11个月高位，台币涨势助缓输入型通膨压力

2 分钟阅读

 (新增官员及分析师评论)
    路透台北1月5日 - 台湾主计总处周五公布，12月消费者物价指数(CPI)较上年同期增1.21%
，创11个月来高位。但近期台币近期的涨势，将有助纾解输入型通膨压力。
        
    CPI年增率前高为1月的年增2.24%。2017年全年CPI年增则为0.62%。此外12月趸售物价指数(WPI)较上年同
期升0.24%；12月核心CPI较上年同期升1.57%；12月经季节调整后CPI较上月升0.18%。
    
    主计总处副处长梅家瑗说，〞台币升那么多，通膨压力不大了。〞
    
    台币兑美元周五续创逾四年高位。周五台币收报29.523，前高为2013年11月8日的29.505。
    
    她解释，核心物价涨势很大主要因为去年中财政部调高了菸价，但要菸商先将旧菸以较低菸价卖出，自去
年9月以后，菸价上涨因素逐渐令核心物价走升。这会持续到今年9月左右。
    
    元大投顾分析师陈森林也说，去年全年CPI年增率0.62%仍低，今年则在商品价格上涨下，因此调高CPI预
估至年增1.31%。
    
    他表示，如此一来，台湾今年实质利率会稍微转负为0.3百分点，〞相较欧元区和日本仍算好，我们仍旧
估计央行第三季有升息半码(0.125个百分点)的可能性。〞他说。 
    
    以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：     
                            2017年12月         2017年11月
 CPI（较上年同期）             +1.21              +0.34r
 路透调查（较上年同期）       +0.95%               --
 CPI（较上月，经季节调         +0.18              +0.71 
 整）                                       
 核心CPI（较上年同期）         +1.57              +1.29r 
 WPI（较上年同期）             +0.24              +1.57
    注：R代表修正后数字，台湾的核心CPI表剔除蔬果及能源、鱼介。（完）

    参看台湾CPI相关新闻，请点选；台湾数据请点选             

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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