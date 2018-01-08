重温稿-《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月2日-5日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周升0.41%，延续去年末强势，主因国际美元表现疲弱。年初市场购汇需求仍不少，但鉴于美指疲软，不管是机构自营还是企业客盘，都有逢高结汇意愿，导致人民币易升难跌；周五央行发文支持企业用人民币跨境结算，人民币国际化重新迎来春天。

公开市场操作:

--随着跨年过后流动性压力逐步减轻，2018年开年首周中国央行公开市场继续以静制动，至此累计连10日零操作，单周净回笼5,100亿元人民币。交易人士表示，年末财政投放因素助益叠加月初资金扰动因素有限，资金愈发宽松，而此前央行决定春节“临时降准”亦令机构预期平稳无忧。

业内人士分析，新年伊始，随着各项监管新规细则落地，金融监管还将稳步推进，协同监管预计央行货币政策还将恪守稳健中性，管住货币总闸门稳定市场预期同时，维持紧平衡局面；随着缴税及中下旬MLF到期等因素还将对资金面再形成扰动，预计央行还将相机而动。

债市:

--中国银行间债市当周利率债长端收益率涨幅明显，“一行三会”债券交易新规落地、同业存单额度备案受到同业负债上限限制，严监管引发进一步去杠杆预期。此外，12月PMI仍处扩张区间显示基本面韧性、10年国开债重启增发亦有影响。不过因资金宽松及机构偏好短久期，短券收益率大跌，收益率曲线陡峭化。

票据:

--中国票据市场当周机构收票需求较去年年末明显回升，转贴利率高位回落。交易员表示，跨年过后资金面愈发宽松，叠加机构年末考核结束，年初业务额度亦较为宽松，机构收票动力有所增强，助推转贴利率较上周走低近15-20个基点。

他们并预计，今年税收转贴现利息收入将征收增值税的税法新规对转贴利率走势暂影响还不明显，未来票据市场还将受资金面状况和供需关系综合因素影响，年初转贴利率仍有望继续走低。

股市:

--中国股市沪综指当周连四日上涨，收创近一个半月新高，周涨幅2.6%为一年半来最大，场内做多情绪较高。新年伊始，市场对资金面担忧有所缓解，支撑A股出现一波行情。市场短期累积较大涨幅，需要进行技术性的振荡整理消化，预计大盘在回抽整固后将重拾升势。（完） (整理 张金栋/吴芳/张晓翀/吕雯瑾; 审校 张喜良)