更新版 1-台湾货币市场：资金宽松拆款需求疲弱，短票买气旺盛月内利率微跌

* 资金偏宽松，银行间短率大致持稳 * 国库巨额借款，大行资金水位将降 * 短票市场买气旺盛，月内利率微跌 * RP市场资金续宽松，利率大致持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月5日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，今天市场资金 偏宽松，拆款需求续呈疲弱状态，利率亦无大变化，大型银行对票券商一周拆款利率仍在0. 37%。 但他们指出，下周财政部除将发行五年期公债，发行额暂订250亿台币外，还有巨额的 国库借款，将自市场抽走千亿资金，届时部分大型银行资金水位将下降。 〞需求不强，到期陆续有被还掉一些，接下来钱就没有之前那么多了。〞一大型银行资 调人员说，〞今天利率不变，票券商一周还是在0.37%。〞 一大型商银资调人员亦称，市场钱非常多，票券商缺口都不大，拆款到期未全数续做， 〞今天钱好多、好多、好多，非常多，利率没变。〞 在票券商方面，三位大型票券商资调人员均称，月初资金缺口小，资金宽松，拆款到期 仅续拆一半，利率大多拆在0.35-0.37%。 〞这几天钱偏多啦，拆款大部分都还掉，大概只续一半，银行叫苦连天，钱都消不出去 。〞一大型票券商资调人员说，〞利率没有什么变化，但我觉得还是有下修的机会。〞 本地时间17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 29.523 29.590 台湾加权股价指数<.TWII 10,879.80 10,848.63 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.174-0.280% 0.176-0.280% --一周拆款利率区间 0.174-0.370% 0.176-0.370% --两周拆款利率区间 0.190-0.370% 0.240-0.370% **短票买气旺月内利率微跌** 短票方面，票券商交易员表示，月初市场资金明显偏宽松，银行普遍多钱，为引导资金 跨过农历春节，部分大型票券商尽量不收月内资金，因而适度拉低月内利率。 他们指出，今天短票买气旺盛，但票券商缺口小且票不多，亦让原开出较高利率的银行 让步，愿意接受略低的利率。 〞买气非常的旺，昨天下午打来还有票，今天就没了。〞一大型票券商交易员说，〞早 上临时要票的人都没拿到，昨天先匡的人，早上想加码也不行。〞 今日30天自保短票成交月内利率主要在0.36-0.375%，上日则在0.37-0.38%，少量在0.4 0%；跨月利率主要在0.38-0.40%，上日则在0.375-0.40%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%，区间在0.37-0.41%， 成交117.39亿台币；前日加权平均利率0.381%，区间在0.31-0.41%，成交88.92亿台币。 在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.38-0.43%，成交金额56.2 4亿。 台湾央行周五发行3,615亿台币定存单，发行余额减223.1亿台币。 下周到期央行定存单金额共1兆1,437.50亿台币；分别为：周一894亿、周二879亿、周 三3,724亿、周四2,902亿及周五3,038.50亿。 拆款中心资料显示，周五银行超额准备0亿台币，至周日累计超额准备负119亿台 币、加计前期1%的超额准备1,341亿台币。 **RP利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均称，今天市场资金偏宽松，但不浮 滥，利率则持平。 不过，他们说，近期外汇市场波动幅度较大，且有巨额的国库借款，必须随时注意资金 情势的变化。 〞投信和银行都有钱，钱多但不浮滥，利率不变。〞一大型证券商交易员说。 票券商方面，交易员说，今天资金缺口小，市场资金偏多，利率大致持稳。 今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0 .31%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%。 今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债 RP月内利率主要在0.28-0.30%，跨月在0.29-0.31%；公司债月内利率主要在0.28-0.32%，跨 月利率则在0.31-0.34%。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)