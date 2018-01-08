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重温稿--台湾货币市场：资金宽松拆款需求疲弱，短票买气旺盛月内利率微跌
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January 8, 2018 / 12:01 AM / a day ago

重温稿--台湾货币市场：资金宽松拆款需求疲弱，短票买气旺盛月内利率微跌

3 分钟阅读

    * 资金偏宽松，银行间短率大致持稳
    * 国库巨额借款，大行资金水位将降
    * 短票市场买气旺盛，月内利率微跌
    * RP市场资金续宽松，利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北1月5日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士表示，今天市场资金
偏宽松，拆款需求续呈疲弱状态，利率亦无大变化，大型银行对票券商一周拆款利率仍在0.
37%。
    
    但他们指出，下周财政部除将发行五年期公债，发行额暂订250亿台币外，还有巨额的
国库借款，将自市场抽走千亿资金，届时部分大型银行资金水位将下降。
    
    〞需求不强，到期陆续有被还掉一些，接下来钱就没有之前那么多了。〞一大型银行资
调人员说，〞今天利率不变，票券商一周还是在0.37%。〞
    
    一大型商银资调人员亦称，市场钱非常多，票券商缺口都不大，拆款到期未全数续做，
〞今天钱好多、好多、好多，非常多，利率没变。〞
    
    在票券商方面，三位大型票券商资调人员均称，月初资金缺口小，资金宽松，拆款到期
仅续拆一半，利率大多拆在0.35-0.37%。
    
    〞这几天钱偏多啦，拆款大部分都还掉，大概只续一半，银行叫苦连天，钱都消不出去
。〞一大型票券商资调人员说，〞利率没有什么变化，但我觉得还是有下修的机会。〞
       
 本地时间17:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.523                     29.590    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,879.80                  10,848.63    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%                0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.370%                0.176-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.370%                0.240-0.370%
         
    **短票买气旺月内利率微跌**
    
    短票方面，票券商交易员表示，月初市场资金明显偏宽松，银行普遍多钱，为引导资金
跨过农历春节，部分大型票券商尽量不收月内资金，因而适度拉低月内利率。
    
    他们指出，今天短票买气旺盛，但票券商缺口小且票不多，亦让原开出较高利率的银行
让步，愿意接受略低的利率。
    
    〞买气非常的旺，昨天下午打来还有票，今天就没了。〞一大型票券商交易员说，〞早
上临时要票的人都没拿到，昨天先匡的人，早上想加码也不行。〞
        
    今日30天自保短票成交月内利率主要在0.36-0.375%，上日则在0.37-0.38%，少量在0.4
0%；跨月利率主要在0.38-0.40%，上日则在0.375-0.40%。
     
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.384%，区间在0.37-0.41%，
成交117.39亿台币；前日加权平均利率0.381%，区间在0.31-0.41%，成交88.92亿台币。
    
    在60天短票方面，上日成交加权平均利率在0.399%，区间在0.38-0.43%，成交金额56.2
4亿。 
    
    台湾央行周五发行3,615亿台币定存单，发行余额减223.1亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆1,437.50亿台币；分别为：周一894亿、周二879亿、周
三3,724亿、周四2,902亿及周五3,038.50亿。
    
    拆款中心资料显示，周五银行超额准备0亿台币，至周日累计超额准备负119亿台
币、加计前期1%的超额准备1,341亿台币。  
          
            
    **RP利率大致持稳**

    债券附买回(RP)市场方面，证券商和票券商交易员均称，今天市场资金偏宽松，但不浮
滥，利率则持平。
    
    不过，他们说，近期外汇市场波动幅度较大，且有巨额的国库借款，必须随时注意资金
情势的变化。
    
    〞投信和银行都有钱，钱多但不浮滥，利率不变。〞一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面，交易员说，今天资金缺口小，市场资金偏多，利率大致持稳。
              
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准，公债RP月内利率主要在0.30-0
.31%；而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率大致持稳，极短天期利率仍在0.23-0.26%；公债
RP月内利率主要在0.28-0.30%，跨月在0.29-0.31%；公司债月内利率主要在0.28-0.32%，跨
月利率则在0.31-0.34%。(完)   

 (记者 罗两莎；审校 曾祥进)

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