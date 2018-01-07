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重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因投资者未理会弱于预期的非农就业报告
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#债券
January 7, 2018 / 11:00 PM / 更新于 a day ago

重温稿-美国债市：公债收益率上涨，因投资者未理会弱于预期的非农就业报告

2 分钟阅读

    * 交易商预计美联储3月升息，尽管12月就业报告不及预期
    * 一些投资者预计税改后，薪资增长将提速
    * 收益率上升，不妨碍美股创纪录涨势
    * 公司债和公债供应，向公债收益率施压

    路透纽约1月5日 - 美国公债收益率周五上涨，两年期美债收益率徘徊在逾九年高位附
近，因投资者维持3月可能加息的预期，未理会令人失望的12月非农就业数据。
    
    美国经济稳健的观点未变，此前劳工部周五公布上月非农就业岗位增加14.8万个，不及
路透访查分析师预期的增加19万个。
    
    12月平均时薪增长0.3%，失业率保持在17年低位的4.1%，这在一定程度上缓解了就业岗
位增长不及预期的影响。
    
    “这份报告显示就业市场仍然强劲，”U.S. Bank私人客户部门首席投资长Bill Northe
y表示，“投资者摆脱数据，他们认为这不是经济活动放缓的一个预兆。”
    
    许多分析师认为受到12月份通过的联邦减税支持，经济将持续稳定增长，美股三大股指
周五齐创纪录新高。
        
    2018年首周对股票和其他风险资产的兴致上升，导致美债持有量下降，尽管买入两年期
美国公债的回报高于标准普尔500指数      周线涨幅。
    
    “我们认为，两年期公债收益率可能会吸引部份满足其收入需要的投资者，但不足以影
响股市的上涨轨迹，”Northey表示。
  
    不过，受债券供应影响，收益率上行压力可能持续。根据汤森路透旗下IFR，本周迄今
公司发行了215.5亿美元高投资级别的公司债。
    
    美国财政部下周将标售560亿美元附息公债，第一批标售是周二进行的240亿美元三年期
公债。

    1952 GMT，指标10年期公债收益率           涨2个基点，报2.474%，伸手可及12月21
日创下的九年峰值2.504%。

    两年期美债          收益率升0.4个基点，至1.960%，周四触及2008年10月来最高1.9
76%。

    在期货市场，联邦基金利率期货走势暗示，交易商预计美国在2018年加息两次，下次加
息时间可能在3月，这和周四的预期不变。
    
    -----------------------2002 GMT-------------------------     
                              价格        收益率%    变动    
    两年期公债                99-214/256   1.9599    0.004
    三年期公债                99-124/256   2.0568    0.017
    五年期公债                99-64/256    2.2852    0.017
    七年期公债                99-4/256     2.404     0.022    
    10年期公债                98-12/256    2.4745    0.021
    30年期公债                98-200/256   2.8105    0.024(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)

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