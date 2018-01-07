重温稿-美国股市：触及纪录新高，标普500指数和纳指创逾一年来最佳周度表现

* 美国12月非农就业岗位增加14.8万个，预估为增加19万个

* 能源股下跌，因油价回落

* 道指收高0.9%，标准普尔500指数上扬0.7%，纳斯达克指数收升0.8%

路透纽约1月5日 - 美国股市周五三大股指创纪录新高，因科技股上涨。标普500和纳斯达克指数创逾一年最佳周度表现。

根据路透数据，今天头四天的表现，道指为2003年以来最佳，纳指和标普500指数为2006年来最好。周一为新年假期，市场休市。

包括大规模削减企业税在内的美国税改议案上月获得通过，扶助美股去年年底大涨。这是美国总统特朗普自一年前上任以来，其促成长计划取得的首个重大立法胜利。

美股本周延续2017年的上涨动能，受一系列强劲的全球经济报告和公司第四季业绩强劲的预期驱动，三大股指过去数日连创纪录新高。

道指周四史上首次升穿25,000点大关，标普500指数周三收在2,700点以上，纳指本周稍早收在7,000点以上。

“2018年前四天就上涨超过2%，这很不错。市场仍在评估减税可能造成的影响，加上良好的经济预估，给股市带来一定的提振，”U.S. Bank的Private Client Wealth Management董事总经理Mike Baele说。

美国12月就业数据弱于预期，也可能扶助美联储坚持其逐步加息的政策路径，这对股市有利，Baele说。

美国12月新增就业岗位不及预期，因零售业就业人数减少；但月薪增长加快，直指劳动力市场强劲。劳工部周五称，12月美国非农就业岗位增加14.8万个，路透调查的经济学家预计，12月新增就业岗位19万个。

道琼工业指数收高220.74点，或0.88%，至25,295.87点；标准普尔500指数收高19.16点，或0.70%，至2,743.15点；纳斯达克指数收升58.64点，或0.83%，至7,136.56点。

标普科技股指数上涨1.2%，在标普11大类股中领涨，微软、苹果和谷歌母公司Alphabet走高，提振该指数。

股市在2017年意外大幅升高，标普500指数全年大涨19.4%。今年开局走势凌厉。

本周，道琼工业指数上涨2.3%，标准普尔500指数升2.6%，纳斯达克指数攀升3.4%。标准普尔500指数和纳斯达克指数均创下2016年12月以来最大单周涨幅。

在下跌股中，女士服饰制造商Francesca’s Holdings急挫20.7%，此前公司称当季同店销售预计下跌多达17%。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.52:1；纳斯达克市场为1.47:1。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，持平于过去20日的平均日成交量。(完) (编译 利棣儿/刘静；审校 母红)