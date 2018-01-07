重温稿-中国金融：银监会出台商业银行股权管理办法，主要股东需遵循“两参或一控”

路透北京1月6日 - 中国银监会周五晚间发布商业银行股权管理暂行办法称，同一投资人及其关联方、一致行动人作为主要股东参股商业银行的数量不得超过两家，或控股商业银行的数量不得超过一家。

银监会网站发布的新闻稿并称，将建立“三位一体”的穿透监管框架，防范隐形股东、股份代持等违规行为。

“办法落实分类监管原则，将监管重点聚焦主要股东，防止其滥用权利、掏空银行等行为。”银监会称。

根据办法，主要股东是指“持有或控制商业银行百分之五以上股份或表决权，或持有股份总额不足百分之五但对商业银行经营管理有重大影响的股东”；并在信息披露、入股数量、持股期限、资本补充以及公司治理等方面，对主要股东提出明确要求。

具体而言，主要股东书面承诺遵守法规规定并说明入股商业银行目的，披露股权结构直至实际控制人、最终受益人；建立主要股东行为负面清单；主要股东自取得股份之日起五年内不得转让所持有的股权。

此外，主要股东不得违规干预商业银行经营管理、承担资本补充责任，建立风险隔离机制，并防范因人员交叉任职引起利益冲突。

针对隐形股东、股份代持等违规行为，银监会建立健全了从股东、商业银行到监管部门“三位一体”的穿透监管框架。

具体而言，股东方面，要求主要股东应向商业银行和监管部门逐层说明股权结构直至实际控制人、最终受益人，以及其与其他股东的关联关系或一致行动人关系；存在虚假陈述、隐瞒的股东将可能被限制股东权利。

商业银行方面，要求其加强对股东资质的审查，应对主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人信息进行核实并掌握其变动情况；未履行穿透审查职责的，要承担相应的法律责任。

监管部门方面，要求将股东及其关联方、一致行动人的持股比例合并计算；监管部门有权对股东的关联方、一致行动人、实际控制人及最终受益人进行认定；对隐瞒不报或提供虚假材料的股东，有权采取监管措施，限制相关股东权利。

**明确金融产品入股规则，规范关联交易**

考虑到当前信托产品、公募基金、私募基金、证券公司资管计划、基金及其子公司资管计划和保险资管计划等金融产品已成为证券市场的重要投资者，办法规定了金融产品入股商业银行规则。

具体而言，金融产品可以持有上市商业银行股份，但单一投资人、发行人或管理人及其实际控制人、关联方、一致行动人控制的金融产品持有同一商业银行股份合计不得超过该商业银行股份总额的百分之五。

此外，商业银行主要股东不得以发行、管理或通过其他手段控制的金融产品持有同一商业银行股份。

在关联交易管理方面，办法将主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人纳入商业银行的关联方管理，覆盖商业银行实质承担信用风险的各类关联交易类型，防止股东通过同业投资、资管计划等渠道转移、侵占商业银行资金行为。

在关联授信方面，一是明确授信限额，商业银行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过商业银行资本净额的10%；对单个主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的合计授信余额不得超过商业银行资本净额的15%。

二是明确授信的内涵和外延，授信包括贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、债券投资、特定目的载体投资、开立信用证、保理、担保、贷款承诺，以及其他实质上由商业银行或商业银行发行的理财产品承担信用风险的业务。

在其他关联交易方面，一是细化其他关联交易类型，明确其他关联交易包括自用动产和不动产买卖或租赁；信贷资产买卖；抵债资产的接收和处置；提供信用增值、信用评估、资产评估、法律、信息、技术和基础设施等服务；委托或受托销售以及其他交易。

二是明确关联交易原则。明确开展上述交易应遵守法律、行政法规和银监会有关规定，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，防止风险传染和利益输送。

银监会强调，将对商业银行经营管理有重大影响的主要股东作为监管重点，对违规不改正的股东采取限制股东权利，责令商业银行控股股东转让股权等监管措施。

同时，银监会称将下发对现有存量股东进行规范的通知，区别不同情形，给予不同的过渡期，落实《办法》相关要求。

中国央行行长周小川此前撰文指出，要严把市场准入关，加强金融机构股东资质管理，防止利益输送、内部交易、干预金融机构经营等行为；推进金融机构公司治理改革，切实承担起风险管理、遏制大案要案滋生的主体责任。

银监会此前称，将继续深入整治银行业市场乱象，抓紧补齐监管制度短板；以完善银行治理结构为重点，理清股权关系，在保护投资者合法权益的同时，严肃整治部分股东“乱作为”行为，从体制机制上防止不正当关联交易和利益输送。（完）

参看详情，请点选银监会网站here (发稿 马蓉；审校 乔艳红)